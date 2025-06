Cuenta lo que le ha pasado a su salud mental desde que ha llegado a España: el mensaje es para tener muy en cuenta

El usuario de TikTok Evan Hailes (@evan.hailes), un un americano que está viviendo en Estados Unidos, ha subido un vídeo a su cuenta la red social contando cómo ha influido en su salud mental el hecho de mudarse a España.

"Siento que vivir en España ha hecho maravillas con mi salud mental. ¿Habéis vivido alguna vez en un lugar que les calme los nervios?", ha comenzado comentando el usuario al inicio del vídeo.

"Nadie tiene prisas para ir a trabajar con su Starbucks para llevar. La gente se sienta en las cafeterías y se toma un tiempo para sí misma por la mañana para tomar un café o desayunar", ha relatado el estadounidense.

"Además, aquí hay un sentido de comunidad mucho más fuerte. Ves a tus vecinos en la calle. No es como si estuvieras en coche todo el tiempo pasando junto a la gente que vive al lado", ha afirmado el usuario.

"No hay prisa en este estilo de vida. Eso es lo que más me fascina. En Estados Unidos, sientes que no tienes tiempo para nada. Trabajas de nueve a cinco. Llegas a casa, estás cansado, así que simplemente pones Netflix", ha asegurado el tiktoker.

"Aquí en España, sales del trabajo sobre las dos o las tres. Cuando sales, te diviertes", ha manifestado el estadounidense, encantado con esta diferencia de estilo de vida, aunque algunos españoles le han dicho que esto no es siempre así.

"Bueno muchos entramos a las 8 y muchos tienen jornadas partidas. También vamos corriendo de un sitio a otro con los niños, la compra, etc. Pero sí que tenemos sentido de comunidad e intentamos disfrutar siempre que podemos", ha comentado un usuario.

"Debe ser la mentalidad de los españoles, de las pocas en el mundo que prioriza la vida antes que el trabajo"; "Es que el trabajo es un medio, no un fin. Nadie se arrepiente antes de morirse de no haber trabajado más en su vida. Nadie", han asegurado otros.