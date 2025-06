Cuenta la realidad más dura de ser mochilero: lo que se ha encontrado en un hostel es para salir corriendo

El creador de contenido Alejandro Cereceda (@buscandoacere), un español que está viajando por el mundo como mochilero, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando el accidente que ha vivido al alojarse en un hostel barato de Indonesia.

"Hoy voy a abrir un melón y sé que mucha gente me va a odiar por esto, pero ser mochilero no es tan bonito como te lo pintan. Y lo digo por experiencia, porque lo he sido durante más de cuatro años", ha asegurado el tiktoker.

"Os voy a poner en contexto. El otro día por querer ahorrar me pillé un alojamiento súper barato. Pues bien, mientras estaba durmiendo me picó un escorpión en la mano al meterla debajo de la almohada", ha relatado el usuario.

"Desde entonces tengo la mano completamente inutilizada y estoy perdiendo un montón de días de viaje porque no puedo hacer absolutamente nada" ha asegurado el creador de contenido.

"Y es que ya van varias de estas últimamente, así que he decidido que a partir de ahora voy a incrementar el presupuesto de los alojamientos. Voy a gastarme más dinero. Pero es que creedme que a veces lo barato sale caro", ha reflexionado el español.

"Obviamente cuando esté viviendo con tribus pues dormiré en cuevas o encima de bambú o donde toque dormir; pero cuando pueda elegir, como os digo, prefiero recortar de otras cosas y dormir tranquilo, la verdad", ha explicado el tiktoker.

"Y aquí voy a abrir otro melón. Mirad el sitio tan increíble en el que me estoy alojando. Pues probablemente yo esté gastando mucho menos que tú por un sitio cutrísimo", ha afirmado Alejandro, más conocido en redes como Cere.

"¿Por qué? Porque me he ido a una isla perdida de la mano de Dios. Y no al sitio donde te recomienda Google que vayas o el influencer de turno", ha recomendado el viajero.

"De verdad, aprended a perderos porque vais a encontrar sitios increíbles y encima sorprendería el precio de estos lugares. Porque cuando todo el mundo quiere ir al mismo sitio, ese sitio sube de precio", ha incidido el usuario.

"Mi recomendación es que encuentres un balance. Está muy bien ser mochilero, sinceramente, pero tú un mochilero inteligente. Porque, repito, a veces lo barato sale caro", ha concluido el español.