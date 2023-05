Se da cuenta (tarde) del comentario que ha dejado escrito en un trabajo, y tiene tela

Raúl Fernández Arias (@raulfdezar) acaba de terminar su Trabajo de Fin de Máster y ha contado una divertida anécdota de lo que le ha ocurrido en "la última corrección" con la tutora responsable de su investigación.

Al ser todo telemático, por lo general los estudiantes utilizan plataformas virtuales para escribir sus ensayos y, a la vez, comunicarse con los docentes, de manera que ambos pueden acceder en cualquier momento al trabajo.

"En la última corrección del TFM mi tutora me puso 'Cuidado con los comentarios a Raúl del futuro'", ha empezado relatando. No obstante, hasta ahora no se había percatado de lo que pretendía advertirle la profesora.

Y es que como bien venimos diciendo, los dos pueden ver cualquier tipo de anotación, comentario o anexo sin eliminar que el alumno haya puesto para no olvidarse de algún detalle antes de entregar el trabajo final.

En este caso, el estudiante se había olvidado de quitar un mensaje en concreto: "Raúl del futuro, por tu puta madre, referénciame las cosas". Por eso, y de manera un tanto jocosa, la docente le advirtió de que debía tener cuidado "con los comentarios a Raúl del futuro".

"No sabía a qué se refería hasta que he visto esto que pensé que había quitado", ha escrito a continuación el internauta. La historia ha generado mucha expectación en la red. Algunos, incluso, se han sentido identificado con el tuitero.