Dani Rovira confiesa que ni sabe, ni le gusta "ser famoso": "Cada vez me da más pereza"
'Ocho apellidos vascos' cambió su vida.
El humorista y actor Dani Rovira comenzó a ser famoso en 2014, tras el estreno y posterior éxito de Ocho apellidos vascos, que a la postre fue la película más taquillera de la historia en España y por la que ganó el Premio Goya a mejor actor revelación en 2015.
Sobre todo ello ha hablado en el programa de la Cadena SER En clave de Rhodes, donde ha revelado cómo es su relación con la fama a día de hoy y cómo ha evolucionado a lo largo de su trayectoria profesional.
"Soy discreto en cuanto a que cuando no me toca tener el foco, no lo quiero tener. Entonces, si me puedo mimetizar con las paredes de la calle por donde voy paseando, por mí maravilloso", afirmó.
Rhodes le preguntó cómo llevó la exposición que le llegó tras Ocho apellidos vascos: "¿Cómo se sobrevive a un éxito tan masivo? ¿El éxito te dio más libertad o más presión?".
"Cada vez me da más pereza este baile de máscaras"
Una pregunta que el cómico andaluz aprovechó para confesar que no se siente cómodo con la fama. "Los primeros años lo llevé bastante, bastante mal. Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo", confesó Rovira.
Para el malagueño, la fama es algo similar a tener una marca en la piel "prácticamente de por vida". "Yo intento, pues como decía Bruce Lee, aprovechar la fuerza del golpe que te van a dar para hacer algo positivo y jugarlo a tu favor, que es lo que intento hacer en todo este periplo, pero no valgo", explicó a Rhodes.
No obstante, Rovira aseguró que se siente "orgulloso" de no valer para ser famoso y de no gustarle: "Lo que pasa es que no voy a renunciar a esta que es mi vocación, que es la comedia, el cine, el comunicar".
Rovira cerró la cuestión de la fama asegurando que mantiene una mala relación con ella desde el principio de su trayectoria, ya que toda su vida y su imagen "se convirtieron en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias".