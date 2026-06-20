A los influencers británicos que presumen en redes de los casoplones que se compran en España ya no los aguantan ni en Reino Unido: "Desconectados de la realidad"

Contenido "poco identificable". Olivia y Alex Bowen, unos influencers populares en Reino Unido, han estado en el punto de mira estos últimos días, y han acaparado titulares en los medios de comunicación. La pareja se compró recientemente una villa vacacional en España, y su decisión, ha sido fuente de críticas.

Todo comenzó con un vídeo, según adelanta Daily Mail. Sin nombrarlos específicamente, una mujer compartió en sus redes sociales que no se sentía identificada con los vídeos que publicaba la gente en sus nuevas casas españolas cuando ella intentaba llegar a fin de mes. Ella aseguró que aunque no había seguido a "esas cuentas", el contenido había aparecido en su feed y le hacía sentise mal con su propia vida cuando estaba pasando por un mal momento.

La reacción de los Bown no tardó en llegar. En sus comentarios, recogidos por el diario británico, aseguran que todo el asunto es "ridiculo" y sugieren que "a cualquiera que no le guste el contenido debería de dejar de seguirlo y bloquearlo".

"Algunas personas están mejor que otras en la vida. Hay gente que está mejor que nosotros. Deberías alegrarte por ellos, no decir, 'Oh, la gente está tan desconectada, no es justo, nosotros no tenemos esto, tú tienes aquello", ha asegurado la pareja en sus redes sociales a raíz de la explosión de críticas. "Hay gente ahí fuera con millones de libras, no me quejo. Haz lo mejor que puedas. La chica del vídeo dice que no le molesta, pero sí le molesta, porque has hecho un vídeo sobre ello", insiste.

La mujer incide en que "no todo el contenido es para todo el mundo". De hecho, sigue arremetiendo contra la mujer: "Me parece mal que se queje de todo esto y luego publique su propio contenido donde enseña un coche, una cafetera, marcas que le mandan ropa gratis y enlaces para ganar dinero. Es decir, le pagan sus seguidores".

"Quizá sea para llamar la atención o quizá sea genuino, no lo sé, pero de verdad solo quiero que la gente sea feliz. Me encantan los interiores, me encanta la familia, me encanta viajar. Trabajamos para esto, no quiero que me enfade, así que también usaré mi botón de bloquear y dejar de seguir", termina en su intervención en redes sociales.