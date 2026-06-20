"Se está yendo de las manos": las compañías de cruceros ya cobran a los pasajeros 20 euros diarios en propinas

La trampa de los cruceros: la factura no para de aumentar después de hacer la reserva. Muchos pasajeros se quejan de que las gigantescas ciudades de mar se anuncian de un forma pero hay muchos factores que inflan el presupuesto final: las propinas diarias, los cargos por el servicio de paquetes de bebidas, las tarifas de comidas especiales... Muchas líneas de cruceros han refrescado sus precios este 2026 y la frustración no para de aumentar.

Holland American Line

Según Fox News, Holland America Line es la última línea de cruceros en cambiar su estructura de propinas. A partir del 1 de junio, todos los pasajeros a bordo de sus barcos, pagarán diariamente cargos de "apreciación de la tripulación" de 18 dólares al día (15 euros) para los huéspedes de cabinas sin suite y 20 dólares al día para las suites (17 euros).

"La Apreciación a la Tripulación es una forma significativa para que los huéspedes reconozcan el servicio excepcional y el trabajo duro que nuestra tripulación ofrece cada día", ha asegurado un portavoz de la compañía en conversación con el canal de televisión. Pero esto ha despertado una ola de críticas entre los futuros pasajeros.

Pero no solo es esto. Además, se aplica automáticamente un cargo de servicio del 18% a compras seleccionadas, incluyendo artículos de bebidas, artículos de bar, gastos de entrada en restaurantes especializados, productos de menú a la carta y servicios de spa y salería.

Eso sí, la empresa se lava las manos y ha informado a sus clientes que los los cargos pueden cambiar sin previo aviso. De hecho, "se recomienda a los huéspedes que contacten con el servicio de atención al cliente para obtener información actualizada antes de zarpar".

MSC cruceros

La popular compañía de líneas de crucero MSC también ha actualizado recientemetne sus tarifas diarias por servicio. "Podemos confirmar que MSC Cruceros actualizó su cargo diario de servicio hotelero por nuevas reservas realizadas a partir del 11 de mayo de 2026", asegura, por su parte, un portavoz de la compañía en declaraciones al medio de comunicación.

El cambio aumenta el cargo en 1 dólar por persona y noche para los camarotes estándar en cruceros por el Caribe y Alaska, elevando la tarifa a 17 dólares (14 euros). Los visitantes del MSC Yacht Club verán un aumento mayor, con 23 dólares por persona y noche (20 euros), según los datos publicados por la empresa.

"Esta actualización apoya a nuestros miembros dedicados de la tripulación que ofrecen la experiencia excepcional a bordo que esperan nuestros huéspedes", agregó el portavoz.

Queja entre los pasajeros

A lo largo del año, en los foros de cruceros de Reddit, los viajeros se han venido quejando de este aumento de las propinas. "Sinceramente, creo que lo de la propina se está yendo de las manos", escribió un usuario en un comentario recogido por el canal estadounidense. "La propina en todas partes está fuera de control. En las cajas de autoservicio, la máquina pide propina. ¿Para quién, exactamente? La única respuesta correcta es pulsar '0%", critica otro.