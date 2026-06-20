Jordi Wild carga contra los influencers que hicieron contenido con la muerte de Gaspi: "Estamos perdiendo los valores más básicos"

Jordi Wild ha cargado con dureza contra varios creadores de contenido que publicaron vídeos sobre la muerte de Gaspi en accidente de helicóptero poco después de conocerse la noticia. Durante una de sus intervenciones, el popular youtuber lamentó que algunos influencers aprovecharan el fallecimiento de un joven de 23 años para generar visitas y obtener repercusión inmediata en redes sociales.

El fragmento de sus declaraciones se ha difundido ampliamente en plataformas como X y TikTok, donde numerosos usuarios han compartido su reflexión y han abierto un debate sobre la rapidez con la que determinados acontecimientos personales se convierten en contenido viral.

"Tened un poco de respeto"

Jordi Wild se muestra en el vídeo especialmente crítico con quienes reaccionaron casi de inmediato al fallecimiento de Gaspi con publicaciones destinadas a captar audiencia. "Me ha parecido tan brutal cómo ciertas personas se han aprovechado de una manera tan rastrera, tan sucia, del fallecimiento de un chaval de 23 años", ha asegurado.

"No intentes monetizar inmediatamente el fallecimiento de una persona de 23 años"

El creador considera que existe una diferencia entre realizar un homenaje o una reflexión con el paso del tiempo y publicar contenido apenas una hora después del suceso con fines de monetización. "Ten un poco de respeto, aguántate un mes, ni que sea. No intentes monetizar inmediatamente el fallecimiento de una persona de 23 años", afirma en el vídeo, donde insiste en que no todo debe convertirse en una oportunidad para generar visualizaciones.

"Estamos perdiendo los valores más básicos"

Jordi Wild también aprovechó su intervención para denunciar lo que considera una degradación de los principios éticos dentro del ecosistema digital. Según sostiene, la búsqueda constante de clics y viralidad está llevando a algunos creadores a cruzar líneas que antes parecían impensables.

Su mensaje concluye con una frase que se ha convertido en una de las más compartidas del clip: "Estamos perdiendo los valores más básicos".

Las palabras del youtuber han recibido numerosas reacciones en redes sociales. Muchos usuarios respaldan su llamamiento a mostrar mayor sensibilidad ante la muerte de personas jóvenes y a separar la información o el homenaje de los contenidos creados con un objetivo puramente comercial.

Un debate recurrente sobre la ética en las redes

La intervención de Jordi Wild, el creador de contenido más influyente en habla hispana, vuelve a poner sobre la mesa una discusión habitual en el mundo digital: hasta qué punto los creadores de contenido deben establecer límites cuando abordan tragedias personales o sucesos de gran impacto emocional.

Mientras algunos defienden que informar o comentar la actualidad forma parte de su actividad, otros consideran que existe una diferencia clara entre analizar un acontecimiento y tratar de aprovechar el interés generado por una muerte reciente para obtener visitas, seguidores o ingresos publicitarios.