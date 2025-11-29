Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Daniel, español que vive en Ámsterdam: "Aquí la vida no se para cuando caen cuatro gotitas como en España"
Virales
Virales

Daniel, español que vive en Ámsterdam: "Aquí la vida no se para cuando caen cuatro gotitas como en España"

También le sorprendieron la rapidez de los trámites.

Juan De Codina
Juan De Codina
La ciudad de Ámsterdam en una imagen de archivo
La ciudad de Ámsterdam en una imagen de archivoGetty Images

Dani es un joven español que ha viajado por varios países del mundo y que la última parada ha sido Ámsterdam, capital de Países Bajos, donde se ha mudado recientemente. Por experiencia, ha querido contar algunas verdades sobre la experiencia de vivir allí que se suelen comentar, en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde se hace llamar @Dani.por.el.mundo.

"En general, el clima es bastante duro y sobre todo en invierno. El invierno es duro. Los que me dicen en España que les encanta el frío... Veniros aquí, veniros aquí y poneros a descargar un camión a las cuatro de la mañana", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado de más de 23.000 visitas y más de 1.000 'me gusta' (y subiendo).

Su vida en Ámsterdam le ha hecho comprobar que "llueve mucho, hace frío, se te congela el coche, llegas empapado al trabajo...". Además, todo lo que se dice en España sobre que es una ciudad plagada de personas montando en bicicleta es completamente verdad.

"Vais a ver bicicletas por todos lados, es el medio de transporte que más se usa aquí... Y la vida aquí no se para cuando caen cuatro gotitas como en España", ha contado. Según ha relatado, en España cuando llueve un poco directamente se cancelan los planes.

"Aquí da igual que llueve o que nieve, que la gente ¡pum! Para el trabajito en la bici", ha añadido. Algo que de verdad le ha sorprendido, sobre todo al compararlo con España, es la burocracia y los trámites.

Según su experiencia, los trámites "son superrápidos, no es como en España donde tienes que pedir cita y tardan un montón, normalmente aquí las citas y papeleos suelen ser rapidísimos".

"En Ámsterdam valoran más a España"

Daniel ha opinado que, por experiencia propia, en Ámsterdam valoran "muchísimo más" a España: "Valoran muchísimo más el tiempo, la comida, el estar de cervecita una tarde en una terracita...".

Por otro lado, ha asegurado que al vivir solo en el país cambia mucho la mentalidad al hacerlo todo tú solo, por lo que "se te abre la mente y te hace ser más resolutivo". Sobre las amistades, ha contado que es difícil tener amigos holandeses al ser más fríos, aunque son "simpáticos".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 