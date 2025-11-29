Daniel, español que vive en Ámsterdam: "Aquí la vida no se para cuando caen cuatro gotitas como en España"

Dani es un joven español que ha viajado por varios países del mundo y que la última parada ha sido Ámsterdam, capital de Países Bajos, donde se ha mudado recientemente. Por experiencia, ha querido contar algunas verdades sobre la experiencia de vivir allí que se suelen comentar, en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde se hace llamar @Dani.por.el.mundo.

"En general, el clima es bastante duro y sobre todo en invierno. El invierno es duro. Los que me dicen en España que les encanta el frío... Veniros aquí, veniros aquí y poneros a descargar un camión a las cuatro de la mañana", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado de más de 23.000 visitas y más de 1.000 'me gusta' (y subiendo).

Su vida en Ámsterdam le ha hecho comprobar que "llueve mucho, hace frío, se te congela el coche, llegas empapado al trabajo...". Además, todo lo que se dice en España sobre que es una ciudad plagada de personas montando en bicicleta es completamente verdad.

"Vais a ver bicicletas por todos lados, es el medio de transporte que más se usa aquí... Y la vida aquí no se para cuando caen cuatro gotitas como en España", ha contado. Según ha relatado, en España cuando llueve un poco directamente se cancelan los planes.

"Aquí da igual que llueve o que nieve, que la gente ¡pum! Para el trabajito en la bici", ha añadido. Algo que de verdad le ha sorprendido, sobre todo al compararlo con España, es la burocracia y los trámites.

Según su experiencia, los trámites "son superrápidos, no es como en España donde tienes que pedir cita y tardan un montón, normalmente aquí las citas y papeleos suelen ser rapidísimos".

"En Ámsterdam valoran más a España"

Daniel ha opinado que, por experiencia propia, en Ámsterdam valoran "muchísimo más" a España: "Valoran muchísimo más el tiempo, la comida, el estar de cervecita una tarde en una terracita...".

Por otro lado, ha asegurado que al vivir solo en el país cambia mucho la mentalidad al hacerlo todo tú solo, por lo que "se te abre la mente y te hace ser más resolutivo". Sobre las amistades, ha contado que es difícil tener amigos holandeses al ser más fríos, aunque son "simpáticos".