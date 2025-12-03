David Cantero ve el vídeo de Juan Carlos I y cree saber lo que habrá pensado Letizia al contemplar esas imágenes de "estética un tanto cutre"

El periodista David Cantero, presentador del programa Las Tardes de RNE, ha reaccionado con ironía al llamativo vídeo que ha difundido el rey emérito Juan Carlos I, en el que, días antes de que se publiquen sus memorias en España, busca trasladar un mensaje a los más jóvenes, "sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España".

"Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una Transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos logramos que este país sea lo que hoy es", dice Juan Carlos I.

"Os pido que apoyéis a mi hijo el rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo", agrega en el vídeo, de apenas un minuto y medio y con un fondo de una bandera de España ondeando sobre el que Casa Real ha asegurado que "no parece oportuno ni necesario".

"Soy tan despistado a veces que por un momento creí que ya era Nochebuena, falta el cava y el turrón en la mesa, eso sí. Pensé que algo muy serio tenía que haber pasado para que el tradicional mensaje navideño lo diera este año el rey emérito y no su hijo, Felipe VI. Vamos, que Felipe debe de estar feliz con su padre y Letizia encantado con su suegro", ha apunta David Cantero.

"A ver qué se le ha ocurrido hoy al abuelo"

"El Palacio cada día se despierta pensando: 'A ver qué se le ha ocurrido hoy al abuelo'. Una montaña rusa de emociones reales. Muchos pensamos que ese vídeo era un fake, un meme, alguna bromita digital de esas que se crean en 30 segundos y se olvidan en 20, pero no. Era auténtico, lo había grabado Juan Carlos I, probablemente aconsejado por su pintoresco círculo de amigos y, quién sabe, quizá bajo la supervisión técnica, en plan random, de su nieto Froilán, que para algo tiene unos cuantos amigos youtubers", ha señalado el periodista.

Cantero, de hecho, ha imaginado las palabras del nieto al emérito: "Ponte ahí, abuelo, ponte ahí y lee el telepronter tranquilo que va a quedar top, deluxe".

"Entre proyecto de la ESO e influencer primerizo"

"Y ahí aparece el emérito en una grabación con una estética un tanto cutre, entre proyecto de la ESO e influencer primerizo con su bandera de España digital ondeando detrás mientras nos relata una vez más aquello que tanto le llena de orgullo y satisfacción. Recuerda Juan Carlos su papel fundamental en la Transición, una Transición que él considera ejemplar, cómo no. Dice que el mensaje va dirigido a los jóvenes, que no conocen la historia de España. A lo mejor se refiere al chavalerío que blanquea la figura del dictador Franco", deja caer Cantero.

El periodista destaca que es "todo muy oportuno y justo antes de que salgan aquí sus memorias, que prometen una lectura repleta de alabanzas, reconciliadora y comprensiva consigo mismo".

"En Zarzuela debieron de quedarse de piedra"

"En Zarzuela, al ver el vídeo, debieron de quedarse de piedra. Tanto que reaccionaron casi al instante con un comunicado explicando que no sabían nada, que no lo consideran ni oportuno ni necesario y que, en resumen, no tienen ni idea de qué pretende el emérito con su sorpresiva intervención. Dice que espera que el pueblo español perdone lo que hizo, aunque jamás haya explicado bien qué fue lo que hizo ni cuánto lo escaqueado o pirateado. Que los misterios de la realeza tienen su encanto, como en las series, y hay que mantener el suspense hasta el final. En fin, que vivimos en un reino muy muy loco", sentencia el periodista.