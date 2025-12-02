En Reino Unido ven el último vídeo de Juan Carlos I y tiran de memoria para describirle con un término demoledor

El rey Juan Carlos en uno de sus viajes a España desde que se exilió en Abu Dabi.

El diario británico The Times, fundado en el año 1785 y que actualmente supera el medio millón de ejemplares en la tirada diaria, se ha hecho eco del último vídeo del rey emérito Juan Carlos I en el que se dirige a los jóvenes españoles, vanagloriándose de la importancia que tuvo para la Transición y pidiendo que apoyaran a su hijo, el rey Felipe VI.

En el vídeo, al que ha tenido acceso The Objective, pronuncia que consiguieron dar un cambio a España "en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición".

En este sentido, al citado medio de comunicación le ha llamado la atención la reacción de la Casa Real y no ha dudado en describir al emérito en unos contundentes términos, un reflejo de cómo le ven desde allí: "Un vídeo sorpresa publicado por Juan Carlos, el ex rey caído en desgracia y exiliado, días antes de la publicación en España de sus memorias".

Describen que el vídeo es tan curioso que se llegó a especular sobre su posible "falsificación" hasta que los propios asesores confirmaron su autenticidad. "Aparece sentado frente a la imagen de una gran bandera española ondeando... El tono formal y el trasfondo patriótico del vídeo", analiza el medio.

Un momento "delicado" para la monarquía

Para The Times, este último vídeo de Juan Carlos I llega, sin duda, en un momento "delicado" para la monarquía española. "Ha trabajado para distanciarse de las controversias que obligaron a Juan Carlos a exiliarse", han defendido.

Las memorias las describen con contundencia. A pesar de pretender "defender su legado", para el medio británico han reavivado el "debate sobre su papel y conducta durante las décadas posfranquistas en España". No por nada han recordado que en Reconciliación elogia a franco por la longevidad de su régimen y su "agudeza política", a pesar de que varios expertos y biógrafos del dictador hayan afirmado lo contrario.

Qué ha dicho Juan Carlos que ha causado tanta polémica

Un día más, el rey emérito vuelve a estar en boca de todos tras este viral vídeo en el que ha dejado un par de frases más que llamativas. Sobre sus memorias ha contado que están publicadas para que las generaciones mayores "recuerden momentos históricos" y, por otro lado, los jóvenes aprendan "sobre la historia reciente sin distorsiones interesadas", haciendo creer que su versión no lo está.

Sobre su hijo Felipe VI, ha pedido apoyo: "Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en esta tarea de unir a todos los españoles, y para que España siga siendo y desempeñando un papel tan relevante en el mundo".

¿Por qué abandonó España?

Juan Carlos, ese rey que se vanagloria de haber sido una pieza clave en la Transición, a pesar de sus numerosos elogios a Francisco Franco, acabó abandonando el país en 2020, tras meses de polémica por unas investigaciones que se llevaban a cabo sobre sus finanzas, tanto en España como en Suiza, implicándose en unos supuestos delitos financieros.

Por si fuera poco, la relación extramatrimonial con Corinna Larsen fue otro de los tantos escándalos del mérito, erosionando su imagen pública. Además, comunicó a su Felipe VI que su decisión fue tomada en pos de preservar la imagen de la Corona ni afectar a su hijo de forma negativa.