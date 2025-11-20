Davide, camarero italiano: "En España me volvía loco cuando la gente me pedía café, te confunde"

Davide Militano es un joven italiano que trabajó de camarero en España y, ahora ya de vuelta a Sicilia, ha dado su impresión de la cultura del café en España, ya que le pareció muy curioso la gran cantidad de tipos que le pedían en el bar.

"El café en España te confunde. Yo que era camarero... Literalmente me volvía loco cuando la gente me pedía café", ha pronunciado al principio del vídeo, que cuenta con miles de visualizaciones (y subiendo).

Le sorprendió cuántos tipos de café le podían pedir: "Café solo, café solo corto, café solo con hielo, café solo con hielo y con limón, café con leche condensada, cortado, machado, café con leche, carajillo, crema... ¿Qué más? No sé, ya no me acuerdo, pero seguro que hay más".

Sin embargo, en Sicilia (Italia) dice ser diferente: "Tú te vas al bar, miras al camarero y le dices 'un café' y el camarero sabe perfectamente lo que tiene que hacer".

"Te da un vaso de agua y el procedimiento es tomarte antes el vaso de agua para limpiar la boca y luego te tomas tu café", ha concluido el joven italiano. Las reacciones han surgido por sí solas, con opiniones muy divididas. El usuario @carlosr2582 ha generado debate respecto al café de España: "Eso aquí no se puede hacer porque el café—en la hostelería— es de muy mala calidad, es muy, muy malo. Otra cosa es el café que puedas comprar tú".

La usuaria Isabel Vidal le ha dado la razón a Davide: "Es verdad, aquí hay mucho lío con los cafés". "Toda la razón del mundo, el mío es café con leche descafeinado, corto de café", le ha respondido la usuaria @ingridmarpe88. "Ya sabes cómo somos los españoles...", le ha dejado caer @jesuspierionavarr.

El café en Italia

Socialmente, el café tiene una gran importancia en la cultura, tal y como indica la web Lavazza, especializada en la cultura del café en Italia. Cuentan que el café por defecto sería el espresso, aunque el capuchino es otro de los cafés más populares, especialmente por la mañana.