De Madrid a los Pirineos por solo 30 euros: así es la ruta por uno de los paisajes de montaña más increíbles

Una alternativa perfecta para hacer turismo en invierno.

El invierno ofrece un amplio abanico de planes turísticos en nuestro país. Los grandes puertos de montaña son un gran reclamo para los amantes de la nieve y de la naturaleza. El usuario de TikTok @alma_errante_es, que se dedica a recorrer en España en tren, ha compartido una ruta que va desde Madrid hasta los Pirineos.

Y lo más sorprendente es que el viaje completo cuesta menos de 30 euros. "Primero sales de Madrid-Chamartín y coges un media distancia hacia Zaragoza-Delicias", cuenta a sus seguidores, asegurando que si compras el billete con antelación "suele costar 15 euros". Este trayecto tiene una duración de 3 horas y recorre una distancia de unos 270 kilómetros. 

Una vez en Zaragoza, "tomas otro media distancia hasta Canfranc, en los Pirineos". Este segundo viaje dura alrededor de 3 horas y 45 minutos, y su precio es de unos 16 euros. Una vez en Canfranc, el viajero podrá apreciar una de las vistas más espectaculares de Europa "con un edificio enorme entre montañas nevadas".

"Esta ruta de dos trenes y casi siete horas de paisajes increíbles solo te cuesta alrededor de 30 euros", resume la usuaria de TikTok. Esta ruta, desconocida para muchos, ofrece uno de los mejores planes para la temporada invernal, y una alternativa económica y rápida para un fin de semana en la nieve. 

Según @alma_errante_es, la estación de montaña de Canfranc es la más bonita de España. Situada en la provincia de Huesca, se encuentra a casi 1.200 metros de altitud,  a muy poca distancia de Francia. Se inauguró en 1928 y está catalogada hoy día como bien de interés cultural. 

Actualmente cuenta con un hotel en su interior, lo que permite que este destino sea idóneo para visitarlo y pasar unos días rodeado de uno de los paisajes de montaña más increíbles de nuestro país. 

