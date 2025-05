Dejan un currículum en el local donde trabaja y lo que pone en su experiencia es para contratarle de inmediato

El usuario de la red social X (antes Twitter) @payasyn_ ha compartido el curriculum vitae que un "chaval" ha dejado en su trabajo después de que le llamara la atención un detalle que había añadido este en el apartado de 'experiencia'.

"Hoy en el trabajo, trae un chaval un CV en el que había puesto que fue delegado de segundo de Bachillerato", ha revelado en un tuit, que en menos de 24 horas ha acumulado más de medio millón de visualizaciones y 13.000 'me gusta'.

La reacción del usuario fue al instante: "Me quedé sin palabras". Las reacciones se han multiplicado, pero muchas respuestas han sido comprendiendo al muchacho que supuestamente tendría entre unos 18 a 20 años y han teorizado que el motivo estaría para indicar que es alguien responsable.

"¿Y si tiene 18 o 20 años, qué quieres que ponga, si no tiene experiencia? Anda que no es difícil ser delegado de bachillerato. Tienes que ser capaz de resolver conflictos, comunicar asertivamente, etc. Se puede considerar como habilidades adquiridas", ha respondido la periodista Carmen Massanet (@carmenmassanet).

"De cierta forma, depende de lo que hizo, puede demostrar liderazgo, es mejor que poner en soft skills 'liderazgo' sin ningún ejemplo", ha replicado de la misma manera @emiceanic.

