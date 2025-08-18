Dejan una reseña cinco estrellas en este restaurante de Albacete, se comparte y ya la ha visto media España

Las reseñas que ponen los clientes a los bares, restaurantes y resto de establecimientos son una de las atracciones principales de la red social X, la anteriormente conocida como Twitter. Y si directamente no son de clientes, el éxito todavía es mayor, tal y como se acaba de comprobar.

El tuitero @nakama_borja ha compartido en su perfil la imagen de una reseña que había dejado una persona de un restaurante de Albacete y en pocos días ha logrado superar las 350.000 reproducciones y los 25.000 me gusta.

"Los camareros Lucía, Cristina y Rubén son muy agradables, atentos y serviciales. No he ido nunca al bar pero me les encontré de fiesta y me obligaron a poner esta reseña", comienza diciendo el autor del texto en esa opinión a la que, por supuesto, habían valorado con cinco estrellas.

"Gente muy maja y simpática, os recomiendo ir y hablar con ellos, seguro que cuando vayáis no estarán perjudicados como cuando me los encontré yo", sentencia el creador de la reseña.

Al hacerse viral, el propio autor ha podido reaccionar desde su perfil de X y ha compartido la reseña que dejó junto al siguiente mensaje: "Se acaba de hacer viral una reseña que puse el otro día de fiesta por Albacete. Magia 🪄😴".