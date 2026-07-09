Una experta explica cómo gana dinero La casa de las carcasas

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Pocas cadenas generan tanta curiosidad como La Casa de las Carcasas. Sus tiendas están presentes en centros comerciales y calles de toda España, pero muchos clientes tienen la misma impresión cuando pasan por delante de una de ellas: parece haber menos movimiento que en otros comercios de tamaño similar.

Entonces surge la pregunta: ¿cómo gana dinero una empresa que, aparentemente, no siempre tiene las tiendas llenas?

La respuesta la ha dado una experta durante una entrevista difundida por la cuenta de TikTok @errequeerre.tv, donde explica cuál sería el verdadero secreto detrás del éxito de la compañía extremeña.

"Es un negocio millonario", asegura durante la conversación, antes de desgranar algunas cifras que ayudan a entender la dimensión alcanzada por la empresa.

Más de 300 millones de euros de facturación

Según explica, La Casa de las Carcasas factura más de 300 millones de euros al año y obtiene beneficios superiores a los 50 millones de euros.

Llevado al terreno diario, eso supondría ingresar más de 800.000 euros cada día entre todas sus tiendas y generar alrededor de 135.000 euros de beneficio limpio cada 24 horas.

Unos números que chocan con la percepción que muchos consumidores tienen al observar sus establecimientos, donde rara vez se producen las aglomeraciones habituales de cadenas como Zara, Primark o H&M.

El verdadero negocio: la venta cruzada

La explicación, según la experta, está en que el negocio no depende únicamente de vender fundas para teléfonos móviles. "El secreto está en la venta cruzada", señala.

La estrategia consiste en que muchos clientes entran pensando en gastar unos 15 euros en una carcasa, pero terminan añadiendo varios productos complementarios a su compra. Protectores de pantalla, protectores de cámara, cargadores, colgantes para llevar el móvil o distintos accesorios aumentan considerablemente el importe final del ticket.

De esta forma, la compañía consigue elevar el gasto medio por cliente sin necesidad de tener un flujo constante de compradores durante todo el día. "Su modelo consiste en vender a menos personas, pero sacar más margen por cada producto vendido", resume.

Un crecimiento que supera las 1.000 tiendas

La fórmula parece haber funcionado. La Casa de las Carcasas ha protagonizado una de las expansiones más rápidas del comercio minorista español en los últimos años y ya cuenta con más de 1.000 tiendas repartidas en 13 países.

Su presencia se ha convertido en habitual en centros comerciales y zonas de gran afluencia, donde basa buena parte de su estrategia en la atención personalizada y en la recomendación de productos complementarios a cada compra.

Por eso, la imagen de una tienda aparentemente tranquila no siempre refleja la realidad del negocio. Según la explicación compartida en TikTok, el éxito de la cadena no depende de vender miles de productos baratos cada día, sino de conseguir que cada cliente salga con algo más de lo que tenía pensado comprar cuando cruzó la puerta.

Y ahí estaría, precisamente, una de las claves de un modelo que ha convertido la venta de accesorios para móviles en un negocio multimillonario.