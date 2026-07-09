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Una experta explica cómo gana dinero La casa de las carcasas
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Una experta explica cómo gana dinero La casa de las carcasas

La clave no estaría en vender fundas para móviles, sino en una estrategia comercial que permite a la compañía facturar más de 300 millones de euros al año y superar los 1.000 establecimientos en 13 países.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una mujer leyendo el móvil
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Pocas cadenas generan tanta curiosidad como La Casa de las Carcasas. Sus tiendas están presentes en centros comerciales y calles de toda España, pero muchos clientes tienen la misma impresión cuando pasan por delante de una de ellas: parece haber menos movimiento que en otros comercios de tamaño similar.

Entonces surge la pregunta: ¿cómo gana dinero una empresa que, aparentemente, no siempre tiene las tiendas llenas?

La respuesta la ha dado una experta durante una entrevista difundida por la cuenta de TikTok @errequeerre.tv, donde explica cuál sería el verdadero secreto detrás del éxito de la compañía extremeña.

"Es un negocio millonario", asegura durante la conversación, antes de desgranar algunas cifras que ayudan a entender la dimensión alcanzada por la empresa.

Más de 300 millones de euros de facturación

Según explica, La Casa de las Carcasas factura más de 300 millones de euros al año y obtiene beneficios superiores a los 50 millones de euros.

Llevado al terreno diario, eso supondría ingresar más de 800.000 euros cada día entre todas sus tiendas y generar alrededor de 135.000 euros de beneficio limpio cada 24 horas.

Unos números que chocan con la percepción que muchos consumidores tienen al observar sus establecimientos, donde rara vez se producen las aglomeraciones habituales de cadenas como Zara, Primark o H&M.

El verdadero negocio: la venta cruzada

La explicación, según la experta, está en que el negocio no depende únicamente de vender fundas para teléfonos móviles. "El secreto está en la venta cruzada", señala.

La estrategia consiste en que muchos clientes entran pensando en gastar unos 15 euros en una carcasa, pero terminan añadiendo varios productos complementarios a su compra. Protectores de pantalla, protectores de cámara, cargadores, colgantes para llevar el móvil o distintos accesorios aumentan considerablemente el importe final del ticket.

De esta forma, la compañía consigue elevar el gasto medio por cliente sin necesidad de tener un flujo constante de compradores durante todo el día. "Su modelo consiste en vender a menos personas, pero sacar más margen por cada producto vendido", resume.

Un crecimiento que supera las 1.000 tiendas

La fórmula parece haber funcionado. La Casa de las Carcasas ha protagonizado una de las expansiones más rápidas del comercio minorista español en los últimos años y ya cuenta con más de 1.000 tiendas repartidas en 13 países.

Su presencia se ha convertido en habitual en centros comerciales y zonas de gran afluencia, donde basa buena parte de su estrategia en la atención personalizada y en la recomendación de productos complementarios a cada compra.

Por eso, la imagen de una tienda aparentemente tranquila no siempre refleja la realidad del negocio. Según la explicación compartida en TikTok, el éxito de la cadena no depende de vender miles de productos baratos cada día, sino de conseguir que cada cliente salga con algo más de lo que tenía pensado comprar cuando cruzó la puerta.

Y ahí estaría, precisamente, una de las claves de un modelo que ha convertido la venta de accesorios para móviles en un negocio multimillonario.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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