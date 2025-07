Destripa, contundente, lo que está pasando actualmente con la hostelería y los empleados más mayores

El creador digital @estopuedesalirmal_ ha entrevistado a un antiguo hostelero, en la línea de sus vídeos sin censura y sin filtros, dejando unas contundentes declaraciones sobre el mundo de la hostelería y el trato a los empleados mayores.

"La hostelería se ha prostituido. Hace siete años dejé de trabajar en la hostelería porque te ofrecían el sueldo de los mismos que lo que ganaban en el 85... O sea, dime tú a mí, si no se valora la experiencia que uno tiene acumulada durante años... Para nada, no se valora", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visitas.

"Valoran una cara bonita, y cuando te ven que pintas un poco de canas, no te renuevas, y si no, te pagan 800 pavos...", ha valorado. Por lo tanto, ha razonado que es "una pena que no puedas trabajar de lo que tanto te gusta porque te van a pagar una auténtica porquería".

Lo que más gracia le ha hecho (de forma irónica) es cuando desde las empresas dicen que "necesitamos profesionalizar, necesitamos formación". "¿Formación para qué? ¿Para luego explotar a la gente y darle un sueldo mísero", ha rematado.

El vídeo ha generado casi un centenar de reacciones, entre los cuales han destacado la réplica de @josedelrosario1984: "Recuerden estas palabras: nadie va a trabajar en la hostelería dentro de 3 o 4 años si el sueldo no va a la par de la inflación, es decir, si no pagan mínimo 1.900 euros va a ir a trabajar el tato. La gente joven sobre todo se está pirando".