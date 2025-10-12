Dice lo que escucha en la radio este 12 de octubre y se acuerda así de su abuelo

El rey Felipe y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.

Es 12 de octubre, y 4.000 militares han marchado este domingo por las calles de Madrid. en un desfile presidido por los reyes Felipe VI y Letizia. Durante más de un kilómetro de recorrido por el centro de la capital, 3.847 profesionales de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron en la celebración de la fiesta nacional española.

La capital sin embargo, se ha llenado de nubes y el evento ha tenido que reducir el número de formaciones participantes por la alta nubosidad. Lo que no ha cambiado son los pitos y abucheos que ha recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una jornada marcada por la ausencia de Santiago Abascal, que impidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, repetir su saludo de otros años al que pretende que sea su futuro socio en el Gobierno.

Con motivo de este día, el periodista y escritor Iñaki Errazkin ha dejado una comentada publicación en su cuenta de X. "Es 12 de octubre y oigo en la radio que hoy se homenajea a los que dieron su vida por España", ha escrito el autor del libro Guardia Incivil.

A continuación, sin embargo, ha agregado: "Deben de referirse a mi abuelo, que fue asesinado por dos números de la Guardia Civil el 6 de febrero de 1937 por defender la legalidad vigente y la democracia".

Una vez finalizada la parada militar, los reyes y sus hijas se trasladaron al Palacio Real de Madrid para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.