Dice lo que escucha en la radio este 12 de octubre y se acuerda así de su abuelo
El rey Felipe y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional este domingo en Madrid.EFE/Chema Moya

Es 12 de octubre, y 4.000 militares han marchado este domingo por las calles de Madrid. en un desfile presidido por los reyes Felipe VI y Letizia. Durante más de un kilómetro de recorrido por el centro de la capital, 3.847 profesionales de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participaron en la celebración de la fiesta nacional española. 

La capital sin embargo, se ha llenado de nubes y el evento ha tenido que reducir el número de formaciones participantes por la alta nubosidad. Lo que no ha cambiado son los pitos y abucheos que ha recibido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una jornada marcada por la ausencia de Santiago Abascal, que impidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, repetir su saludo de otros años al que pretende que sea su futuro socio en el Gobierno.

Con motivo de este día, el periodista y escritor Iñaki Errazkin ha dejado una comentada publicación en su cuenta de X. "Es 12 de octubre y oigo en la radio que hoy se homenajea a los que dieron su vida por España", ha escrito el autor del libro Guardia Incivil

A continuación, sin embargo, ha agregado: "Deben de referirse a mi abuelo, que fue asesinado por dos números de la Guardia Civil el 6 de febrero de 1937 por defender la legalidad vigente y la democracia". 

Una vez finalizada la parada militar, los reyes y sus hijas se trasladaron al Palacio Real de Madrid para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural. 

Soy redactora enfocada en temas de actualidad en El HuffPost España en el equipo de finde semana. Tanto sábados y domingos como entre semana de lunes a miércoles abordo lo que pasa durante el día, tratando de que a los lectores de nuestro medio le queden resueltas todas las dudas sobre los temas más candentes del día.

 

Sobre qué temas escribo

Los integrantes del equipo de fin de semana estamos a todo lo que surja durante el día sobre la actualidad internacional y nacional de la jornada, pero también tratamos de aportar un toque diferencial con temas que creemos que pueden interesar a los lectores con un toque muy nuestro. Tampoco nos olvidamos de abordar enfoques virales que puedan resultar divertidos para nuestros lectores, así como temas de servicio que les ayuden en el día a día o despejen sus dudas sobre aquello que más les afecta.


Personalmente, los temas que más disfruto son los sociales, aquellos que repercuten de forma más directa en las personas, como los que abordan el cambio climático, sus efectos en la meteorología y el impacto que dejan en la sociedad al influir de forma directa sobre la gente. Pero en fin de semana también hay tiempo siempre para el deporte, con sus más y, a veces también, con sus menos.


Mi trayectoria

Desde niña hubo dos cosas que siempre me gustó hacer: leer y ver series y películas. Las historias me fascinaban y, como dicen, la realidad supera a la ficción, así que pronto decidí que quería ser periodista para contar yo misma las historias que afectaban a las personas reales y tratar de tener un impacto en la sociedad.


Por ello, me saqué el graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III. Tras esto realicé un posgrado en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales y realicé el máster de El País. Durante ese tiempo ha pasado por diversos medios, desde la Agencia EFE al diario El País hasta llegar a El HuffPost en 2021.

 

 

Cómo contactar conmigo:

  • Email: ana.roca@huffpost.es
  • X/Twitter@AnaRoc23