Dice lo que pasa en Noruega al usar perfumes fuertes en espacios públicos: "Todos debemos saberlo"

La creadora de contenido @viajandoconazuu ha publicado un vídeo acerca de lo que le ha pasado con un perfume en Noruega y ha hablado sobre lo que dicen allí de los olores fuertes a causa de las colonias, generando diversas reacciones de muchas dudas.

"En Noruega no se puede usar perfume en espacios públicos, es algo que ni yo sabía, me enteré hace poco y como yo os cuento todo, os lo digo", ha advertido al principio del vídeo, que ha cosechado hasta el momento más de 50.000 'me gusta' y casi 2.000 'me gusta'.

Lo 'descubrió' cuando fue al gimnasio para entrenar y un conocido le advirtió que tuviera cuidado al ponerse un perfume con olor fuerte. "Él se puso uno y alguna persona le dijo que ese perfume le daba alergia", ha contado, afirmando que esa es la razón por la que no se pueden usar perfumes en espacios públicos en Noruega, siempre que sean "fuertes y que se sienta en todos lados".

Ha comentado también que en los vestidores había algún cartel hablando sobre los perfumes, pero no le prestó la adecuada atención. "Es importante y que todos debemos saberlo, se ve que no se está hablando", ha rematado.

Los usuarios han reaccionado casi al instante y algunos afirman haber estado en Noruega y no reconocer esa 'norma' en ningún lado. En cambio, otros sí lo han confirmado y han señalado que en los autobuses no se puede ir perfumado con un olor muy fuerte.