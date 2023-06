Dos actores hablan sin filtros sobre las escenas de sexo y desmontan más de un mito

El momento más íntimo y comprometido para un actor suele producirse cuando toca grabar una escena de seño en una serie o película. Muchos de ellos tienen sus trucos para controlar todas las reacciones naturales que ese instante puede acarrear, aunque la realidad de esos minutos es muy distinta a la que se percibe por a través de la pantalla.

En el programa de humor 'Martínez y hermanos' de Movistar +, se abordó este asunto acompañados de los actores Kira Miró y Martiño Rivas, quienes analizaron este tipo de escenas y contaron experiencias propias.

"Yo le decía a la compañera; 'te pido disculpas de antemano por si me excito y también te pido disculpas de antemano por si no me excito', porque hay veces que... hay gente mirando, estamos trabajando...", afirmó Martiño que terminó con una clara conclusión: "Normalmente suelen ser escenas frías".

Por su parte, la actriz que ha aparecido en series como La que se avecina o Machos Alfa y películas como Que se mueran los feos, también ofreció su punto de vista sobre el tema, muy similar a la de su compañero de profesión.

"Es una coreografía. Aparte, tú ves la escena ya montada, con la musiquita, con lo que quieren que el espectador vea... Pero tú estás ahí a las siete de la mañana, con un tanga de color carne, con cero excitación, como los chicos. Además está el de sonido, el otro... Y con el frío. No es nada erótico", argumentó Miró. Por último volvió a incidir en que todo "es una coreografía". "Te toco aquí, tócame aquí, así me tapas, etc", concluyó la actriz.

Finalmente, Rivas comentó otra situación que sí le pone algo más nervioso: cuando tiene que besarse. "Luego hay otro momento que también es gracioso que estás ahí besándote apasionadamente y de repente dicen '¡Corten!', entonces si te separas al momento queda mal, pero si lo alargas demasiado, también", apostilló entre risas el actor, en el programa de Dani Martínez.