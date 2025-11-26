Dua, camarera en Noruega, explica cómo consigue viajar durante dos meses al año: "He llegado a un acuerdo con mi jefe"

Dua, una joven creadora de contenido que trabaja como camarera en Noruega, ha respondido a una inquietud que tenían muchos de sus seguidores: ¿cómo logra estar de viaje varios meses al año sin perder su trabajo?

"¿Qué te dan? ¿Dos meses de vacaciones?", le ha preguntado una persona. Y ella misma ha aclarado el asunto: "Yo cuando me voy de viaje durante tanto tiempo es porque he llegado a un acuerdo con mi jefe en el que yo trabajo en temporada alta".

"Yo, los meses que no trabajo en el restaurante, no se me paga ni un centavo. Voy por hora, así que los dos meses que estoy por ahí de viaje no estoy ganando nada. Mi piso lo sigo pagando mensualmente porque no lo puedo perder porque Noruega está fatal con el tema de los apartamentos ahora, entonces yo cuando me voy cada mes lo sigo pagando y lo sigo manteniendo, que es un gasto extra, pero es la única manera de tener un lugar al que volver y un trabajo al que volver", señala.

La pregunta inmediata que surge es: ¿cuánto cobra entonces para poder compatibilizar todo? Ella misma lo explicó hace tiempo en un vídeo en el que matizaba que el cómputo mensual depende de las horas extras que realice, pagando un 40 o 50% más esas horas, incluyendo festivos o domingos.

"Cifras claras: 3.500-4.000 euros, pero cobrado en coronas", confesaba. De impuestos se suele pagar el primer año un 25% y a partir del segundo, la cifra asciende a un 30-35% de impuestos.

"Yo en mi tercer año sigo pagando el 25% de impuestos porque viajo mucho y estoy mucho fuera", expresaba. Sobre el tema de que Noruega es caro, admitía que sí lo es: "Un café te puede costar 5 euros y una habitación, 500 euros al mes".

Sin embargo, consigue ahorrar un 60% del salario. "Pero porque me privo de muchas cosas".