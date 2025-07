El alcalde de Fuenlabrada le manda un directísimo mensaje a Noelia Núñez: "Se te va de las manos"

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha cargado este miércoles contra la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y portavoz del PP en el Ayuntamiento, Noelia Núñez a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, tras estallar la noticia de que realmente la popular no contaba con el título universitario del cual presumía.

"No hay que avergonzarse por no tener una licenciatura y estar en política. Lo que debe avergonzarte es mentir Noelia Núñez. Se te va de las manos cuando pretendes codearte con los del barrio de Salamanca, pero tienes complejo por ser de Fuenlabrada y no tener titulación universitaria", critica Ayala 'X' (antes conocido como Twitter), en una publicación que han compartido ya cerca de 500 usuarios.

Más tarde, en los siguientes mensajes, el socialista ha recuperado una de las entrevistas en la que la popular hablaba de sus supuestos estudios y predicaba haberse "sacrificado como tantos jóvenes" en el país y ha vuelto a cargar contra la popular. "No solo incumples los estatutos de tu partido, es que si mientes en algo así, no puedes seguir ni un minuto más en tus puestos. Y el señor Feijóo, ¿qué pensará de todo esto?", añade el regidor de Fuenlabrada.

