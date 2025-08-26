El Banco de España explica lo que puedes hacer si se te ha quemado dinero en efectivo en un incendio

Los incendios han causado estragos en España como pocas veces antes. Zonas de Galicia, León, Asturias y Zamora han sido las afectadas por los incendios que han arrasado, sólo en este 2025, 343.862 hectáreas.

Para tratar de paliar la crisis, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica en áreas de 16 de las 17 Comunidades Autónomas.

En estas zonas se incluyen los territorios quemados por los incendios forestales durante todo este verano, pero también por cinco áreas que han sufrido inundaciones o Danas desde el pasado 23 de junio, según ha informado la ministra portavoz, Pilar Alegría.

El Banco de España también ha dado indicaciones que pueden ayudar a los afectados por los incendios si las llamas han quemado el dinero en efectivo que tenían guardado en casa.

Tal y como ha informado RTVE, el organismo ha comentado que "si el fuego ha calcinado dinero efectivo que tuvieran en casa se puede llevar esas monedas y esos billetes afectados a cualquiera de sus sedes".

Una vez analizados, si se confirman que son auténticos, sus dueños podrán recuperar el dinero.