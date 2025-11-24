Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El cartel de una carnicería de Valencia llama la atención: muchos temen que sea un aviso de lo que se viene en España
Para algunos es una "catetada". 

Tuit de josep Boira con el cartel que se ha visto en una carnicería
La influencia de Estados Unidos en España y en el resto del mundo es más fuerte que nunca. Halloween ya es una fiesta patria más, la liga de fútbol americano (NFL) se ha jugado en Madrid y, ahora, con el cartel que se ha visto en una carnicería muchos temen que lo siguiente que se celebre en España sea Acción de Gracias. 

En una carnicería del Mercado Central de Valencia han visto un llamativo cartel donde se especifica que ya se puede reservar el pavo para el Día de Acción de Gracias, una fiesta de Estados Unidos y Canadá que se celebra el último jueves del mes de noviembre

Este se considera un día de agradecimiento de la cosecha y la gente se suele reunir con su familia entorno a una mesa con un pavo. Como se puede ver en películas y libros que reflejan la cultura norteamericana, en muchas casas es común ofrecer una oración de gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año.

Ahora, esta tradición parece que, al igual que Halloween, está llegando a España y son muchos los que se sorprenden de que algo tan particular pueda cuajar en un país como este. 

"Yo siempre lo he dicho, dentro de la imposición de las fiestas yankis puedo entender el truco o trato porque al los niños les gusta disfrazarse, puedo medio entender Papá Noel porque les gustan los regalos. Pero eso de celebrar acción de gracias aquí es una catetada", dice uno de los mensajes más virales sobre el cartel de la carnicería valenciana. 

Otra persona señala: "Igual, quiero pensar, que es para norteamericanos migrantes. No me parece que Acción de Gracias tenga ninguna posibilidad de convertirse en parte de nuestras celebraciones". 

"Llevo años viendo cómo se organizan cosas así, incluso restaurantes haciendo menús especiales por esa fiesta y no es precisamente para inmigrantes estadounidenses", dice la misma persona que pone el tuit. 

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

