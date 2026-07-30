El terrible cartel que ha puesto un negocio para anunciar que se van de vacaciones: "Nos preguntamos por qué la educación importa..."

Hoy en día, gracias a todas las ayudas de la Inteligencia Artificial, aplicaciones de diseño y especialistas en realizar este tipo de trabajo, es raro ver carteles con una tipografía y un estilo pobre, descuidado y falta de ingenio. Sin embargo y aunque pueda parecer extraño, sigue ocurriendo.

Ha sido el popular usuario de X @casasola_89, uno de los grandes especialistas de televisión de la plataforma de Elon Musk, el que ha compartido en su cuenta la imagen de un letrero que se ha encontrado. Su tuit se ha hecho viral nada más compartirse, ya que ha hecho una reflexión muy compartida.

"No entiendo cómo, en plena era digital, con correctores automáticos e IA al alcance de cualquiera, una empresa puede poner un cartel así. Luego nos preguntamos por qué la educación importa…", ha afirmado el usuario.

En la imagen que ha acompañado a este mensaje se puede ver como un local se va de vacaciones de verano y, para informar a sus clientes y consumidores de ello, ha decidido poner en un escaparate este letrero. "Estámos de vacaciones. De el 22 de julio asta el 6 de agosto", se puede leer de manera literal en el mensaje, escrito sobre un fondo descolorido en tonos rosáceos y decorado con diferentes chucherías por los márgenes de la hoja.

Concretamente, la tilde en el "estámos" sobra, igual que también está mal escrito ese "de el" en vez de utilizar la contracción 'del', así como el "asta" tiene otro error gramatical, ya que le falta la letra 'H' para ser "hasta".

Su publicación se ha hecho viral con más de 140.000 reproducciones en las primeras horas. Además, ha recibido más de 1.000 me gusta y respuestas de otros usuarios que tampoco han dado crédito de lo mal escrito y diseñado que está hecho ese letrero.