Lo que dice una estadounidense al ver el comentado gesto de Trump con la reina Camila es para que lo enmarquen en la Casa Blanca

Es difícil que Donald Trump no dé que hablar. Esta vez ha sido durante la visita de Estado de los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, a Estados Unidos. Al llegar a la Casa Blanca, los monarcas británicos saludaron a las autoridades presentes y, de repente, Trump se coló por delante de Camila y empezó a dar la mano sin parar, saltándose completamente el protocolo y faltando al respeto.

Si los expertos en protocolo ya no daban crédito a lo que acababan de ver, muchos ciudadanos estadounidenses contrarios a Trump han tenido que frotarse los ojos dos veces para comprobar que no era una alucinación. Ha sido el caso de la creadora de contenido estadounidense Jules, que acumula más de 30.000 seguidores en Instagram y 94.000 en TikTok (@jules_is_ok), y que ha dejado una reacción para enmarcar.

"¿Habéis visto a Trump adelantarse a Camila y estrechar las manos de su propio gabinete? Miradlo. ¿Acaso sabe siquiera dónde está, me pregunto, la mayor parte del tiempo?", ha pronunciado Jules al principio del vídeo, que ha acumulado en apenas unas horas más de 1,5 millones de visualizaciones.

"Que le hiciera esto a las personas más correctas del planeta..."

Reconoce que son precisamente los reyes de Inglaterra las personas "más correctas de todo el planeta": "El hecho de que le hiciera esto probablemente a las personas más correctas de todo el planeta... ¿Acaso existe alguien que se preocupe más por la etiqueta y por hacer las cosas de una manera debida y correcta que la realeza británica?".

"Es como si fuera su principal característica y él simplemente irrumpe con prepotencia. Y luego que todos los miembros de su gabinete le estén estrechando la mano como si así fuera, como se suponía que debía ser, y que estén totalmente como: aquí no hay nada que ver, señores", ha expresado.

Por ello se ha hecho una pregunta final: "¿Por cuánto tiempo más podrán exhibirlo de esa manera? ¿En qué momento ya no podrán ocultar, ni siquiera a las personas menos perspicaces, que él ya está completamente desconectado de la realidad? No lo sé".