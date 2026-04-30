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La UE convoca una "reunión de alto nivel" sobre el problema "urgente" de la vivienda en noviembre: sí, has leído bien, en noviembre
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La UE convoca una "reunión de alto nivel" sobre el problema "urgente" de la vivienda en noviembre: sí, has leído bien, en noviembre

Las dificultades de acceso y pago de viviendas están "en el centro de la desafección de los ciudadanos con las instituciones democráticas", asegura el presidente del Consejo Europeo António Costa, antes de emplazar a dentro de medio año

Miguel Fernández Molina
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António Costa, en una intervención
António Costa, en una intervenciónCorbis via Getty Images

Hace días circulaban unas duras palabras del canciller alemán, Friedrich Merz, llamando a acabar o, al menos, reducir cuantitativamente, la burocracia comunitaria tal como actualmente se entiende. Normas rígidas, papeleo, plazos y plazos. Son los tiempos de la UE, dirán algunos. Esos 'tiempos' llevan a que la Unión Europea vaya a celebrar una "reunión de alto nivel" sobre la vivienda en noviembre.

Sí, en noviembre; dentro de medio año

Será en Dublín, en el marco de una cumbre informal que prepara Irlanda dentro del semestre de su presidencia rotatoria de la UE. En dicho encuentro de los 'Veintisiete' se tratarán cuestiones como el encarecimiento y la falta de acceso a la vivienda en las principales capitales europeas.

Ha sido António Costa quien ha adelantado el plan para dentro de seis meses. El presidente del Consejo Europeo lo ha anunciado después de reunirse con la alianza de alcaldes europeos denominada Mayor for housing (o alcaldes por la vivienda) y tras haber analizado la creciente presión sobre el mercado inmobiliario y sus efectos sociales y económicos.

Como recoge Europa Press, para Costa la vivienda es "uno de los problemas más urgentes y complejos para millones de europeos" y ha advertido de que su falta de asequibilidad está "en el centro de la desafección de los ciudadanos con las instituciones democráticas".

El presidente del Consejo Europeo ha insistido en que la escasez de vivienda toca todos los sectores. Así, está "reduciendo la movilidad laboral, afectando a la productividad y a la demografía", unas consecuencias a las que suma el hecho de agudizar la "vulnerabilidad" de colectivos afectados por diversas circunstancias. 

Por todo ello, el 'jefe' de los jefes de Estado a nivel UE insiste en la necesidad de mantener la vivienda en la agenda política de la UE, así como en el marco de las negociaciones sobre el próximo presupuesto comunitario a largo plazo.

Consciente de que la competencia en vivienda corresponde principalmente a los Estados miembro, Costa ha defendido una "respuesta coordinada" entre los distintos niveles de gobierno. En esta línea ha señalado que la futura Ley de Vivienda Asequible que prepara la Comisión deberá ofrecer herramientas a las autoridades para adaptar las políticas a cada contexto, incluyendo cuestiones como los alquileres de corta duración o la especulación.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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