17 entrenadores coinciden: estos son los mejores ejercicios para ganar fuerza y prevenir caídas a partir de los 50 años

No hace falta convertirse en atleta olímpico para envejecer con buena salud, pero sí moverse… y bien. Eso es lo que defienden en una entrevista con The Guardian 17 entrenadores personales que coinciden en algo clave: a partir de los 50, la fuerza y el equilibrio no son opcionales, son la mejor póliza contra caídas y lesiones.

Entre los grandes favoritos está el peso muerto, al que algunos entrenadores llaman sin rodeos “el rey de los ejercicios”. ¿La razón? Imita gestos cotidianos como agacharse y levantar algo del suelo, pero trabajando prácticamente todo el cuerpo.

No se queda atrás el ejercicio de sentarse y levantarse de una silla. Parece simple (y lo es), pero es uno de los mejores indicadores de autonomía. Si puedes hacerlo sin ayuda, vas por buen camino.

El core: ese gran olvidado… hasta que falla

La plancha se cuela en casi todas las recomendaciones. No es el ejercicio más divertido del mundo, pero funciona. Fortalece el abdomen, mejora la estabilidad y ayuda a evitar esos “uy” cuando pierdes el equilibrio. Y si hablamos de estabilidad, los ejercicios a una sola pierna y las zancadas son clave.

Postura, equilibrio y pequeños detalles que cuentan

No todo es levantar peso. Movimientos como colgarse de una barra, hacer “face pull” o trabajar el cuello tienen un objetivo menos visible pero igual de importante: corregir la postura. Porque sí, pasar horas encorvado mirando el móvil también pasa factura.

Otro ejercicio curioso que gana adeptos es la sentadilla con elevación de talones. Parece sencilla, pero combina fuerza y equilibrio en un solo movimiento. Y eso, según los expertos, “lo tiene todo”.

Caminar (sí, caminar) sigue siendo estrella

En medio de tanto ejercicio técnico, hay uno que nunca falla: caminar. Sin máquinas, sin cuotas de gimnasio y sin excusas. Basta con media hora varios días a la semana para notar beneficios físicos y mentales.

Un poco de potencia tampoco viene mal

Para los más valientes (o los más entrenados), ejercicios como saltar o el balanceo con pesa rusa ayudan a mantener la potencia muscular, algo que también se pierde con la edad. Eso sí, aquí los expertos insisten: empezar poco a poco y sin prisas.