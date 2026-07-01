Trump declara más de mil millones de dólares en ingresos ligados a criptomonedas

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca, a punto de subir a bordo del helicóptero Marine One, el 13 de febrero de 2026.

Donald Trump declaró ingresos superiores a los mil millones de dólares vinculados a negocios relacionados con criptomonedas durante el último año, según el informe financiero anual que el presidente de Estados Unidos ha presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

La documentación, divulgada por medios estadounidenses, revela que una parte significativa de esos ingresos procede de proyectos como World Liberty Financial, una iniciativa asociada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token digital "$TRUMP", que habrían generado por sí solas cientos de millones de dólares.

El informe forma parte de las obligaciones de transparencia exigidas a los altos cargos del Ejecutivo estadounidense. Sin embargo, los datos aparecen reflejados en rangos estimados y no mediante cantidades exactas, por lo que distintos medios han tenido que realizar cálculos para estimar el volumen total de las ganancias obtenidas a través de activos digitales.

Las cifras evidencian además un cambio significativo en la composición del patrimonio de Trump. Tradicionalmente ligado al sector inmobiliario, los hoteles y las licencias comerciales, el presidente ha incrementado notablemente el peso de las criptomonedas y otros activos digitales dentro de sus fuentes de ingresos.

Se reabre un debate

Las revelaciones han reabierto el debate político sobre los posibles conflictos de interés que podrían surgir entre sus actividades empresariales privadas y las responsabilidades inherentes a la presidencia de Estados Unidos, especialmente en un momento en que el mercado de las criptomonedas vive una fase de expansión y busca una regulación más favorable en el país.

La información se conoce además en un contexto en el que la industria de los activos digitales ha ganado influencia en Washington y se ha convertido en uno de los sectores más activos a la hora de presionar para lograr cambios regulatorios en la mayor economía del mundo.