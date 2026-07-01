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Trump declara más de mil millones de dólares en ingresos ligados a criptomonedas
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Trump declara más de mil millones de dólares en ingresos ligados a criptomonedas

El presidente de Estados Unidos obtuvo cientos de millones gracias a proyectos como World Liberty Financial y al token digital "$TRUMP", según la documentación presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Israel Molina Gómez
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El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca, a punto de subir a bordo del helicóptero Marine One, el 13 de febrero de 2026.
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca, a punto de subir a bordo del helicóptero Marine One, el 13 de febrero de 2026.Peter W. Stevenson / The Washington Post via Getty Images

Donald Trump declaró ingresos superiores a los mil millones de dólares vinculados a negocios relacionados con criptomonedas durante el último año, según el informe financiero anual que el presidente de Estados Unidos ha presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

La documentación, divulgada por medios estadounidenses, revela que una parte significativa de esos ingresos procede de proyectos como World Liberty Financial, una iniciativa asociada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token digital "$TRUMP", que habrían generado por sí solas cientos de millones de dólares.

El informe forma parte de las obligaciones de transparencia exigidas a los altos cargos del Ejecutivo estadounidense. Sin embargo, los datos aparecen reflejados en rangos estimados y no mediante cantidades exactas, por lo que distintos medios han tenido que realizar cálculos para estimar el volumen total de las ganancias obtenidas a través de activos digitales.

Las cifras evidencian además un cambio significativo en la composición del patrimonio de Trump. Tradicionalmente ligado al sector inmobiliario, los hoteles y las licencias comerciales, el presidente ha incrementado notablemente el peso de las criptomonedas y otros activos digitales dentro de sus fuentes de ingresos.

Se reabre un debate

Las revelaciones han reabierto el debate político sobre los posibles conflictos de interés que podrían surgir entre sus actividades empresariales privadas y las responsabilidades inherentes a la presidencia de Estados Unidos, especialmente en un momento en que el mercado de las criptomonedas vive una fase de expansión y busca una regulación más favorable en el país.

La información se conoce además en un contexto en el que la industria de los activos digitales ha ganado influencia en Washington y se ha convertido en uno de los sectores más activos a la hora de presionar para lograr cambios regulatorios en la mayor economía del mundo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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