Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El choque entre Laura Escanes y María Pombo: "No me puedo callar con estas insinuaciones"
Virales

Virales

El choque entre Laura Escanes y María Pombo: "No me puedo callar con estas insinuaciones"

Las dos influencers se han dedicado comentarios e indirectas en redes a cuenta de la lectura

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
María Pombo y Laura Escanes.Podimo

Lío en el mundo influencer entre dos de las más potentes de España. Por un lado está María Pombo, con 3,3 millones de seguidores en Instagram y por otro Laura Escanes, con dos millones.  

Todo empezó en Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez en TVE, cuando la cómica le preguntó a Escanes si leía a cuenta de la última gran polémica de María Pombo sobre no leer libros. 

"¿Tú lees?", dijo Álvarez. Escanes simplemente se echó a reír y dijo que sí pero menos de lo que le gustaría. "Si me preguntas en unos meses te diré que muchísimo", apostilló entre risas. 

A raíz de estas palabras, María Pombo se dio por aludida y compartió en sus stories varias indirectas dirigidas a Escanes aprovechando el caso de bullying en un colegio de Sevilla que acabó con el suicidio de una menor. 

A vueltas con el bullying

"Recordatorio también válido para los adultos", dice Pombo ante una imagen donde se insta a los niños a no reírse de los demás con frases como "no se humilla a nadie para hacer reír a los demás" y "si se burlan de un compañero no me río". 

En otro storie, Pombo publicó otra foto donde se podía leer "si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso". Evidentemente, Laura Escanes se ha sentido atacada por Pombo y se ha apresurado a responder en un vídeo. 

Ahí, Escanes ha señalado que ese clip salió hace tiempo y que nadie había comentado nada hasta que Pombo subió esas indirectas "insinuando que reírme era bullying". Ha añadido que a raíz de la polémica por la lectura a todas las influencers les van a preguntar si leen. 

"Reírme en una pregunta en un programa de humor es simplemente es ser consciente de que puede llegar a titulares pero mi respuesta no da ningún titular. No hablo de nadie. Te puede gustar mi reacción, pero para mí el humor siempre ha sido una herramienta", ha señalado. 

"Insinuar que lo que he hecho es bullying no me parece bonito. Es querer buscar polémica y me molesta más porque la he defendido públicamente hasta cuando no se me ha preguntado. No me puedo callar con estas insinuaciones cuando son muy graves y no se puede jugar a la ligera con este tema. Muy sorprendida", ha zanjado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 