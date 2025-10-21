El choque entre Laura Escanes y María Pombo: "No me puedo callar con estas insinuaciones"

Lío en el mundo influencer entre dos de las más potentes de España. Por un lado está María Pombo, con 3,3 millones de seguidores en Instagram y por otro Laura Escanes, con dos millones.

Todo empezó en Al cielo con ella, el programa de Henar Álvarez en TVE, cuando la cómica le preguntó a Escanes si leía a cuenta de la última gran polémica de María Pombo sobre no leer libros.

"¿Tú lees?", dijo Álvarez. Escanes simplemente se echó a reír y dijo que sí pero menos de lo que le gustaría. "Si me preguntas en unos meses te diré que muchísimo", apostilló entre risas.

A raíz de estas palabras, María Pombo se dio por aludida y compartió en sus stories varias indirectas dirigidas a Escanes aprovechando el caso de bullying en un colegio de Sevilla que acabó con el suicidio de una menor.

A vueltas con el bullying

"Recordatorio también válido para los adultos", dice Pombo ante una imagen donde se insta a los niños a no reírse de los demás con frases como "no se humilla a nadie para hacer reír a los demás" y "si se burlan de un compañero no me río".

En otro storie, Pombo publicó otra foto donde se podía leer "si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso". Evidentemente, Laura Escanes se ha sentido atacada por Pombo y se ha apresurado a responder en un vídeo.

Ahí, Escanes ha señalado que ese clip salió hace tiempo y que nadie había comentado nada hasta que Pombo subió esas indirectas "insinuando que reírme era bullying". Ha añadido que a raíz de la polémica por la lectura a todas las influencers les van a preguntar si leen.

"Reírme en una pregunta en un programa de humor es simplemente es ser consciente de que puede llegar a titulares pero mi respuesta no da ningún titular. No hablo de nadie. Te puede gustar mi reacción, pero para mí el humor siempre ha sido una herramienta", ha señalado.

"Insinuar que lo que he hecho es bullying no me parece bonito. Es querer buscar polémica y me molesta más porque la he defendido públicamente hasta cuando no se me ha preguntado. No me puedo callar con estas insinuaciones cuando son muy graves y no se puede jugar a la ligera con este tema. Muy sorprendida", ha zanjado.