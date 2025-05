El cómico Jack Whitehall va a un restaurante en España y vive un auténtico 'tierra, trágame': el plató se cae a carcajadas

El actor, comediante y presentador Jack Whitehall, en su paso por el popular propagama The Graham Norton Show, ha contado la anécdota de cuando fue a un restaurante en España y vivió un auténtico "tierra, trágame" que acabó despertando la carcajada del plató y de sus compañeros, no para nada desapercibidos: Jennifer Lawrence y James McAvoy.

"Estaba en España en un restaurante y necesitaba usar las instalaciones (el baño), así que me fui, no quiero entrar en mucho detalle, pero necesitaba 'dejar a los niños en la piscina" (defecar), bromeó al principio del vídeo del clip extraído por @upso.iconos en TikTok.

El quid de la cuestión llegó cuando al tirar de la cadena, esta no funcionaba de ninguna manera. "Volví a tirar seis o siete veces, James, no quería irse, así que pensé 'haré lo correcto, simplemente me daré a la fuga y lo dejaré aquí", ha relatado.

"Saldré y le diré a alguien que hay un problema con sus instalaciones, así que entré al restaurante, encontré al camarero, desafortunadamente no hablaba nada inglés ni yo español... Así que terminé teniendo que hacer gestos", ha añadido, mientras el plató ya se desataba de risa.

Lo que ya hizo de verdad terminar de estallar a todo el plató fue el final: "Le señalé que me acompañara, fuimos al baño, le señalé la cara, fui a tirar de la cadena... ¡Y bajó enseguida!", reveló.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.