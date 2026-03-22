El corresponsal del 'Financial Times' en España va a Teruel y hace este análisis de lo que está pasando con los jóvenes

El corresponsal del diario británico Financial Times en España y Portugal, Barney Jopson, ha viajado hasta Teruel. Lugar desde el que ha analizado cómo los jóvenes españoles "enfadados" se están volcando hacia la "derecha radical".

"El partido populista y antiinmigración está repuntando en las encuestas gracias al apoyo de los jóvenes españoles, los responsables de Vox han descubierto que las preocupaciones conservadoras de la vieja escuela, como la tauromaquia, han perdido gran parte de su importancia", ha señalado.

Desde el prestigioso diario económico británico, su corresponsal ha hablado con algunos jóvenes de Teruel que son simpatizantes de Vox. "Las mujeres jóvenes siguen inclinándose hacia la izquierda, pero se ha producido un cambio notable entre los hombres: se identifican como más de derecha que cualquier otro grupo de hombres jóvenes en los últimos 40 años", ha explicado.

Desde el Financial Times reconocen que muchos de estos jóvenes "se consideran víctimas del presidente del Gobierno socialista Pedro Sánchez y de sus políticas económicas y de inmigración".

"Mientras Sánchez celebra que España haya crecido más rápido que cualquier otra gran economía avanzada en los últimos dos años, los jóvenes se quejan de que sus esperanzas personales se han visto frustradas", ha expuesto.

El citado medio ha hablado con el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, que ha tratado de justificar que "los jóvenes de hoy en día ven el abismo que existe entre la realidad y la versión oficial".

Con el franquismo de fondo

El Financial Times también ha revelado que estos jóvenes se quejan del aumento de inmigrantes "a quienes no les gusta nuestra cultura o no logran adaptarse a ella". Algo que ha mencionado, justo antes de revelar los buenos ojos con los que miran a la dictadura de Francisco Franco.

"Sánchez presenta a Vox como una amenaza odiosa para los valores democráticos. Cuando la semana pasada lideró la oposición occidental a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Abascal lo acusó de ponerse del lado de 'ayatolás tiranos' y de poner en peligro los lazos económicos con Estados Unidos", ha contado el corresponsal.

Después de hablar de algunos de los influencers o raperos cercanos a Vox, ha reconocido que las redes sociales también "han sido escenario de episodios de nostalgia por el dictador Francisco Franco".

"Aunque este sentimiento es puramente indirecto para quienes nacieron mucho después de su muerte hace 50 años", ha contado, antes de reconocer que estos jóvenes "sugieren que la economía era más fuerte y las calles más seguras bajo el régimen autócrata, afirmaciones dudosas que, además, ignoran su brutal violación de las libertades políticas y los derechos humanos".

Paco Camas, responsable de opinión pública en España de la empresa de sondeos Ipsos, defiende que las encuestas "muestran un aumento en el número de jóvenes que creen que un sistema autoritario a veces puede ser mejor que uno democrático".