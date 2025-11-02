El diario más vendido de Irlanda dice de Franco algo que no gustará al 19% de los españoles que elogian el franquismo

El prestigioso medio irlandés Irish Independent, el periódico más vendido del país, fundado en el año 1905 por William Martin Murphy, ha publicado una columna de opinión de su periodista John Downing, en la que ha hablado de Francisco Franco en unos términos que no gustará al 19% de los españoles que sigue viendo como "buenos" los años del franquismo.

El artículo no sólo habla del militar y dictador español. Lo hace tras analizar el revuelo que han causado algunas de las primeras afirmaciones de las memorias del emérito Juan Carlos I, llamadas Réconciliation, sobre su reinado y los años previos a acceder al trono.

El periodista ha reconocido que el mes de noviembre suele ser un "mes difícil para muchos", pero ha pensado, sobre todo, "en el pueblo español". "Afronta el 50 aniversario de la muerte del general Francisco Franco", ha detallado.

Tras ello, ha dedicado una frase que a más de uno no le gustará ni un poco. "El dictador fascista, cuyas fuerzas derrocaron a un gobierno elegido democráticamente en 1939 tras una guerra civil de tres años, sigue siendo una figura profundamente divisiva", ha destacado.

El periodista Irish Independent ha aprovechado la situación para hablar de las palabras que Juan Carlos I ha dedicado a Franco. "Juan Carlos, ahora de 87 años, derrocado y exiliado, se vio obligado a abandonar España por una serie de escándalos financieros y personales, y vive en Abu Dabi desde 2020", ha contado.

"El libro, curiosamente titulado Réconciliation, contiene una serie de otras polémicas reflexiones sobre la vida, además de recuerdos idealizados del tiránico Franco", ha reprochado.

También se hace eco de las palabras del emérito sobre la princesa Diana, describiéndola de "fría, distante y taciturna". Pero también sobre su nuera, la reina Letizia. "Para el ex rey, su presencia no ha ayudado a las relaciones familiares y ha reforzado sus problemas con su hijo", ha añadido.

"La actitud de Juan Carlos hacia Felipe, que ascendió al trono en 2014, se expresa más como tristeza que como ira", ha contado el periodista, antes de regresar a Franco y cómo le conoció cuando él tenía 10 años.

"Franco estaba preparando a Juan Carlos para el regreso de la monarquía y un cambio en la España totalitaria. Juan Carlos habla de un encuentro en su lecho de muerte con Franco en el que este le instó a preservar la unidad española y no continuar con el régimen dictatorial", ha expresado.