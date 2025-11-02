Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El diario más vendido de Irlanda dice de Franco algo que no gustará al 19% de los españoles que elogian el franquismo
Virales

Virales

El diario más vendido de Irlanda dice de Franco algo que no gustará al 19% de los españoles que elogian el franquismo

Lo hace a raíz de las memorias de Juan Carlos I.

Sergio Coto
Sergio Coto
El dictador Francisco Franco, en una foto de archivo, aplaudiendo.Keystone-France/Gamma-Rapho via Getty Images

El prestigioso medio irlandés Irish Independent, el periódico más vendido del país, fundado en el año 1905 por William Martin Murphy, ha publicado una columna de opinión de su periodista John Downing, en la que ha hablado de Francisco Franco en unos términos que no gustará al 19% de los españoles que sigue viendo como "buenos" los años del franquismo.

El artículo no sólo habla del militar y dictador español. Lo hace tras analizar el revuelo que han causado algunas de las primeras afirmaciones de las memorias del emérito Juan Carlos I, llamadas Réconciliation, sobre su reinado y los años previos a acceder al trono.

El periodista ha reconocido que el mes de noviembre suele ser un "mes difícil para muchos", pero ha pensado, sobre todo, "en el pueblo español". "Afronta el 50 aniversario de la muerte del general Francisco Franco", ha detallado.

Tras ello, ha dedicado una frase que a más de uno no le gustará ni un poco. "El dictador fascista, cuyas fuerzas derrocaron a un gobierno elegido democráticamente en 1939 tras una guerra civil de tres años, sigue siendo una figura profundamente divisiva", ha destacado.

El periodista Irish Independent ha aprovechado la situación para hablar de las palabras que Juan Carlos I ha dedicado a Franco. "Juan Carlos, ahora de 87 años, derrocado y exiliado, se vio obligado a abandonar España por una serie de escándalos financieros y personales, y vive en Abu Dabi desde 2020", ha contado.

"El libro, curiosamente titulado Réconciliation, contiene una serie de otras polémicas reflexiones sobre la vida, además de recuerdos idealizados del tiránico Franco", ha reprochado.

También se hace eco de las palabras del emérito sobre la princesa Diana, describiéndola de "fría, distante y taciturna". Pero también sobre su nuera, la reina Letizia. "Para el ex rey, su presencia no ha ayudado a las relaciones familiares y ha reforzado sus problemas con su hijo", ha añadido.

"La actitud de Juan Carlos hacia Felipe, que ascendió al trono en 2014, se expresa más como tristeza que como ira", ha contado el periodista, antes de regresar a Franco y cómo le conoció cuando él tenía 10 años. 

"Franco estaba preparando a Juan Carlos para el regreso de la monarquía y un cambio en la España totalitaria. Juan Carlos habla de un encuentro en su lecho de muerte con Franco en el que este le instó a preservar la unidad española y no continuar con el régimen dictatorial", ha expresado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 