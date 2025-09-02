El economista que anticipó la crisis de 2008 hace ahora un augurio sobre lo que pasará en España

Santiago Niño Becerra fue el economista que anticipó la crisis del 2008 en España, que provocó una oleada de despidos en las empresas españoles y que dejó al país sumido en la desesperanza y los recortes.

Ahora, el experto ha publicado dos mensajes que no auguran nada bueno en un aspecto fundamental tanto en España como en el resto del mundo: el acceso a la vivienda tanto de alquiler como para comprar.

"Es una evolución de los precios dinámicos y, pienso, los destinatarios mayoritarios serán quiene hacen viajes de negocios. A otro nivel aquí lo estamos comentando: en ESP precios de la vivienda y alquileres aumentarán hasta que la demanda no pueda pagar más", ha afirmado el economista.

Y ha comentado en otro mensaje adjuntando una noticia de El País sobre la compañía que quiere usar la inteligencia artificial para poner el precio de los billetes de avión: "En los mercados de demanda, y ahora la vivienda y los viajes en avión lo son, es esta quien determina los precios y la oferta los modula y aplica. La demanda solo puede oponerse de un modo: negándose a comprar".

Por enfrentar estos comentarios con la foto fija económica en la actualidad, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por lo que tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007. El repunte del desempleo registrado el mes pasado es similar al experimentado en agosto de 2024 (+21.884 desempleados) y está por debajo de los incrementos de 2023 y 2022.