El economista Julen Bollain explica "el problema" que tiene la derecha con el discurso de León XIV

La visita del papa León XIV a España está dejando infinidad de titulares y noticias. Su paso por Madrid -el miércoles viajará a Barcelona- se ha convertido en uno de los acontecimientos del año para miles de fieles, que salen a la calle para demostrarle su fervor.

El pontífice ha visitado este lunes el Congreso, donde ha pronunciado un discurso de casi una hora ante los diputados de todas las formaciones políticas. Sus palabras, más o menos acertadas para según quién, no han dejado indiferente a nadie.

Muchos han reparado en cuestiones como su mención a la integración de las personas migrantes o a su postura antiabortista. Según algunos, León XIV abraza postulados de la izquierda, al tiempo que para otros se posiciona en una línea más conservadora.

El economista Julen Bollain ha dado su opinión al respecto en su cuenta de X. "La izquierda no católica no tiene por qué estar alineada con el Papa en todas las cuestiones. Precisamente porque no sigue la doctrina católica", ha opinado en relación a este asunto.

"Solo compra lo que le conviene"

Según Bollain, la izquierda en España "puede coincidir con él cuando defiende la acogida digna de las personas migrantes o cuando critica el rearme y el belicismo", al tiempo que "puede discrepar radicalmente cuando habla de aborto o eutanasia".

Lejos de identificar un problema real entre la izquierda con las palabras del papa, este economista sostiene que "el problema lo tiene esa derecha que presume de política". Para Bollain, "del discurso del Papa solo compra lo que le conviene".

Unas palabras que parecen ir dirigidas a ciertos miembros del PP, pero sobre todo a Vox: "Mucha defensa abstracta de la vida, pero poca acogida al migrante, poca crítica a la guerra, poca justicia social y poquísimo Evangelio cuando toca hablar de pobres".

"Igual quienes se lo tienen que hacer mirar son ellos", sentencia el economista vasco, que no ha dejado pasar la oportunidad para analizar un discurso, el de León XIV, cargado de contenido político.