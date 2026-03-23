El experto Jorge Morales explica por qué estamos "a las puertas de la mayor crisis energética de la historia"

La guerra desatada en Irán tras los ataques iniciados por Estados Unidos e Israel a finales de febrero han desatado una oleada de ataques en Oriente Medio. Sus consecuencias, para muchos aún incalculables, entre otras cosas han provocado una subida de los precios en Europa.

El experto en energía Jorge Morales de Labra cree que el mundo está "a las puertas de la mayor crisis energética de la historia". Así lo explicó este sábado en La Roca, donde hizo un análisis de todo lo relacionado con el encarecimiento de la energía.

Para Jorge Morales de Labra, la crisis que se avecina será "mucho mayor que la de los años 70", cuando los países occidentales tuvieron que lidiar con una profunda escasez de petróleo y la consecuente subida de los precios.

En aquella ocasión, la guerra de Yom Kipur y la Revolución iraní provocaron interrupciones en las exportaciones de petróleo de Oriente Medio, especialmente en 1973 y 1979.

El estrecho de Ormuz, punto estratégico clave

Este experto señaló como principal causa "el bloqueo de estrecho por el que pasa el 20% del petróleo y el 20% del gas natural licuado del mundo". El estrecho al que se refiere es el de Ormuz, un punto estratégico clave a escala mundial.

Asimismo, Morales de Labra recordó que por el estrecho, "que lleva 21 días prácticamente bloqueado", en "un día normal pasan entre 130 y 140 barcos", mientras que ahora "el día que más pasan son cinco y con muchísimas dificultades".

Según Morales de Labra, la situación actual "salpica a todo el mundo". En el caso de España, advirtió que pese a que no depende directamente de la energía iraní, pero "todo este bloqueo sí que nos afecta a nosotros".

A modo de conclusión, el experto señaló que "el mercado del petróleo y del gas natural licuado es un mercado global, y los barcos se dan la vuelta" por lo que "toda la atención debería estar puesta en el estrecho de Ormuz porque nadie puede suplir un 20% de suministro mundial".