Jorge Morales, experto en energía: "El gas irá a peor a partir de junio y la calefacción podría costar el doble a final de años"

El mundo no sale de la inestabilidad y los hogares son la extensión de esta incertidumbre. La crisis del petróleo y el gas derivada de la guerra en Irán lleva semanas golpeando los bolsillos de los consumidores. El Gobierno ha tomado medidas este mismo viernes con algunas medidas de rebaja fiscal y ayudas, pero hay quien lleva el pesimismo del alza de los precios a varios meses vista.

Jorge Morales, ingeniero industrial y director de Próxima Energía, adelanta en una entrevista en la Cadena SER, la 'negra' previsión del mercado de petróleo y aún más del gas para los próximos meses. Y avisa especialmente a los hogares españoles.

El ataque israelí a las instalaciones de South Pars, el gran depósito de gas del mundo, compartido entre Irán y Qatar, es muy grave a ojos del especialista,"porque puede tardar entre tres y cinco años en reparar esas instalaciones". Un parón en la producción de una infraestructura clave de difícil solución inmediata. De hecho, Morales apunta que "EEUU ni loco tiene capacidad para producir tanto gas".

El director de Próxima Energía pone sobre la mesa la casuística especial de España, que si bien no depende tanto del gas que (ahora no) pasa por el estrecho de Ormuz dado el bloqueo decretado por Irán, sí sentirá unos efectos similares a los de otros países más ligados a la zona.

En apenas tres semanas de conflicto ya se ha duplicado el precio del gas, explica, y va más allá, pronosticando que "si ahora fijáramos los precios de octubre, la calefacción del último trimestre de este año va a ser el doble".

El principal factor del que no escapa nadie tiene que ver principalmente con la dimensión temporal de la guerra y de la crisis aparejada. "El problema es el tiempo del conflicto. Si es uno corto, se revertirá rápidamente el efecto, aunque ya tenemos un problema a largo plazo por el yacimiento de gas natural", admite.