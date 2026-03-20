El Gran Wyoming alucina tras escuchar tantas "sandeces seguidas" de Ayuso sobre la conquista de América

Isabel Díaz Ayuso concedió una entrevista esta semana donde se distanció de las declaraciones de Felipe VI sobre la Conquista de América. El rey tendió la mano a los países de América Latina al reconocer que los conquistadores españoles habían cometido "abusos" y había habido "controversias éticas".

Nada que ver con lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien dijo que los abusos "ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas".

Sus declaraciones han llegado hasta los oídos de El Gran Wyoming, que no ha dudado en dar su opinión. "Joder, lo que se llega a hacer por conseguir una entrada para el Mundial", ha bromeado el presentador de El Intermedio.

"¿De verdad ha dicho tantas sandeces seguidas?"

"Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladar al nuevo mundo una forma diferente de vivir", afirmó Ayuso.

Sobre este punto, El Gran Wyoming ha respondido haciendo gala de su ironía: "Sí, la vida es sagrada, les cortaban la cabeza en broma". Pero la cosa no ha quedado ahí, porque el comunicador se ha preguntado: "¿De verdad ha dicho tantas sandeces seguidas?".

"Parece que todo lo que sabe de América se lo enseñó Nacho Cano en 'Malinche'", ha bromeado El Gran Wyoming, que ha rematado asegurando que "viendo cómo defiende las bondades de Isabel la Católica, cualquiera diría que es su reencarnación".

Ayuso ahora es católica, pero antes había "perdido la fe"

En la misma entrevista donde Ayuso hizo estas declaraciones, también afirmó que era católica y que va a misa "casi todas las semanas". Sin embargo, hace unos años se definía como una persona "no creyente".

"Milito en el PP y no quedo para ir a misa, entre otras cosas porque yo no soy creyente", aseguró en un programa de una televisión conservadora. Su opinión parece haber cambiado ahora, pues ya son varias las ocasiones en las que se ha mostrado muy a favor de las personas creyentes.

"Si tú no conoces aquello que aspiras a gobernar lo único que vas a hacer es transformarlo a tu pequeño mundo", aseguró Ayuso, que añadió que pese a que nuestro país es "aconfesional" también es "profundamente católico en su mayoría".