El politólogo Pablo Simón hace un vaticinio sobre el futuro de España y se juega una cena si no pasa

El politólogo Pablo Simón ha dejado un vaticinio sobre lo que puede pasar de forma inmediata en España y que afecta tanto a los españoles como a los políticos que conforman el arco parlamentario.

En este sentido, Simón se ha jugado una cena con los oyentes de la SER a que no habrá una moción de censura porque, aunque haya partidos de derechas como Junts y el PNV contrarios al Gobierno, éstos no quieren ver ni en pintura a Vox.

"Nuestro sistema institucional blinda mucho la presidencia del Gobierno. Tenemos los gobiernos más estables de toda Europa y con más continuidad justamente porque una vez investidos sin una moción de censura constructiva no pueden ser desalojados", ha empezado diciendo.

Ha comentado de nuevo Simón que, como es el caso, al haber un parlamento sin mayorías alternativas, donde hay partidos de derechas pero que no quieren a Vox, "la continuidad de Pedro Sánchez está garantizada".

"Estoy seguro de que no va a haber una moción de censura. Estoy encantado de pagarle una cena a cada oyente que nos esté escuchando ahora si ocurriese eso, fijaos si estoy seguro", ha dicho convencido.

Aunque esto sea así, Simón ha señalado que Pedro Sánchez tendrá que pensar si conviene alargar esta situación de ingobernabilidad durante más tiempo: "¿Cómo voy a dejar a mi partido si alargo la instancia o no? Qué va a ocurrir con la infantería ligera, es decir, los que se presentan en los municipios y autonomías con las siglas del PSOE si yo alargo más la legislatura".

Ha explicado el politólogo que todos estos planteamientos los puede interiorizar Sánchez. Aquí viene el gran dilema, si el presidente va a priorizar entre dos males: ir a elecciones y que con un 90% de probabilidades ganen PP y Vox o impedir que esto llegue ya, alargarlo un año más y que el PSOE acabe siendo el PSOE alemán "y no vuelva a ser alternativa en más de 20 años".