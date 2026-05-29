El abogado de David Sánchez va más allá y denuncia una campaña para desgastar al Gobierno: "Si no fuera hermano de Pedro Sánchez..."
"Si no fuera su hermano, yo no hubiera estado en Badajoz pasando calor".
Las últimas informaciones que afectan al PSOE han provocado que se vuelva a hablar de una posible moción de censura. El partido socialista atraviesa un momento crítico tras la imputación de Zapatero y los registros de la UCO en la sede de Ferraz.
A todo ello hay que sumar el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, quien declaró este jueves. Su abogado, Emilio Cortés, protagonizó ayer un enfrentamiento con el juez que investiga la causa. Y por ello le han preguntado en Telecinco.
El abogado de David Sánchez ha zanjado la cuestión asegurando en La mirada crítica que son "gajes del oficio". No obstante, ha dejado una frase que ha llamado mucho la atención en plató.
"Si David Sánchez no fuera hermano de Pedro Sánchez, evidentemente, yo ayer no hubiera estado en Badajoz pasando calor", ha afirmado Emilio Cortés. Al hilo de esto, ha denunciado que se estaría utilizando la justicia penal para desgastar políticamente al Gobierno.
"No recibo consignas de nadie"
Para el abogado de David Sánchez, la composición ideológica de las acusaciones en la sala es muy significativa. Asimismo, ha insistido en que el juicio debe centrarse exclusivamente en las pruebas y no en interpretaciones políticas o mediáticas.
Preguntado por las posibles sospechas influencias desde La Moncloa, Emilio Cortés ha negado haber recibido instrucciones político, asegurando que únicamente responde ante su cliente, David Sánchez.
"No recibo consignas de nadie que no sea estrictamente mi cliente", ha afirmado el abogado del hermano del presidente del Gobierno, defendiendo su independencia ante los que afirman que recibe "consignas de Moncloa".
Aunque Emilio Cortés ha reconocido que pueden plantearse hipótesis sobre una posible intervención política, ha subrayado que "no hay ningún correo, ninguna delación, ninguna testifical" que sostenga esa teoría, defendiendo así que el juicio debe resolverse únicamente a partir de las pruebas presentadas durante el proceso.