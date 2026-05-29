Lolita no puede ser más rotunda a la hora de hablar del pueblo gitano

La cantante Lolita ha defendido al pueblo gitano durante una entrevista concedida a Europa Press en el contexto de la presentación de su nueva película, Mallorca confidencial, que llega a los cines este 29 de mayo y en el que también aparece su hija Elena Furiase.

La artista da vida a la matriarca de un reconocido clan de gitanos y es por ello por lo que durante la conversación ha pedido no generalizar con el comportamiento y la actitud del pueblo gitano.

"Se equivocan, porque los gitanos hoy en día ya hacemos de todo, estudiamos y ya hay mucha gente muy preparada que son abogados. El que quiera seguir hablando mal de los gitanos, vea Mallorca Confidencial o no la vea, va a seguir hablando mal de los gitanos", ha asegurado.

Lolita ha pedido que se vea la película como lo que es, como "una ficción basada en unos hechos reales que pasan en cualquier poblado del mundo entero, y punto".

"Es decir, pero el que quiera hablar mal va a hablar mal y el que quiera realmente darse cuenta de que los gitanos somos seres humanos como todos los demás y que hay gente buena y gente mala", ha sentenciado.

Finalmente, Lolita ha dejado una última y firme sentencia: "Los que ponen bombas no son gitanos y no quiere decirse que todos los que no ponen y que sean de la misma raza sean iguales. Entonces, por favor, basta ya de querer generalizar a una etnia por algo que pasa en una película que es ficción".

No es la primera vez que lo hace

El año pasado, Lolita ya respondió a Agatha Ruíz de la Prada porque esta dejó un polémico comentario durante una entrevista en Telecinco. "Es que vivo como una gitana, porque no tengo ni cocina, ni luces, ni lavabo, ni sofá. Estoy viviendo en mi casa antigua", afirmó la diseñadora.

Lolita no tardó en contestar con una publicación: "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo gitanos o payos. La verdad, te consideraba una mujer íntegra veo que no @agatharuizdlprada. Qué decepción".

"Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como @emmagarciaweb lo deje pasar ni un programa como @fiestatelecinco no diga nada y deje ese comentario pasar por alto. En fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida, buenas noches. Comentarios racistas no. A estas alturas no, deberíais disculparos", remató la artista.