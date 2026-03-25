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El historiador Julián Casanova responde a los que dicen que la guerra civil la perdimos todos: "A nadie se le ocurriría con el nazismo"
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El historiador Julián Casanova responde a los que dicen que la guerra civil la perdimos todos: "A nadie se le ocurriría con el nazismo"

Ha hablado en 'La Ventana', de la Cadena SER.

Daniel Pueblas Lara
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El dictador Francisco Franco
El dictador Francisco FrancoGetty Images

El historiador Julián Casanova, autor de más de 20 ensayos sobre la historia contemporánea de España, ha estado en La Ventana, donde ha presentado España partida en dos, una versión en cómic de su obra Breve historia de la guerra civil española.

Durante su intervención ha hecho un repaso por la historia reciente de España, con especial atención a la guerra civil, materia en la que es experto. Preguntado por este episodio, Julián Casanova ha buscado desmentir una de las afirmaciones que más se repiten sobre este episodio. 

"La guerra civil no la perdimos todos. Los vencedores y vencidos permearon en el mundo rural, en el mundo urbano, durante años", ha señalado en los micrófonos de la SER. A este respecto, ha recordado que Franco avisó de que la rendición del ejército popular fue "sin condiciones".

Sí hubo vencedores y vencidos

Para Julián Casanova, los vencedores no solo fueron "la iglesia, la oligarquía, el ejército...", si no también la gente del pueblo "que tenía un poquito más que el vencido". El historiador turolense fueron todos los que "a su mujer no le rapaban el pelo o que a sus hijos no les iban a acosar nunca".

"Esa imagen de que todos perdimos, del reparto de culpa, de la equiparación moral... a nadie se le ocurriría con el nazismo, pero a nosotros se nos ocurre con la guerra civil", ha sentenciado Casanova. 

"La guerra civil no fue una explosión de ira"

Por otro lado, el historiador también ha hecho un repaso a la actualidad, analizando lo que está ocurriendo en España con la memoria. Al hilo de la publicación de España partida en dos, ha explicado cómo se ha vivido una "radicalización" en los últimos años.

"Es un proceso universal. Ha ocurrido con el colonialismo, como estamos viendo también con el tema de América. Ha ocurrido con Trump, con Orban, en Rusia, en Polonia... en todos los sitios que tenían un pasado infame, la gente del orden ha tratado de respetar ese orden infame, pero no a las víctimas", ha apuntado.

Para Casanova, lo que ocurrió en la guerra civil no fue "una explosión de iras, una explosión de enemistades", si no que "tiene explicaciones culturales, históricas religiosas". "Hay que contarlas y simplificarlas de tal forma que pueda comprenderlas muchísima gente", ha sentenciado. 

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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