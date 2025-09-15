El juez Bosch firma una de las reacciones más sonadas a las protestas de La Vuelta: deja un augurio nada tranquilizador 

El popular juez Joaquim Bosch ha firmado una de las reacciones que más repercusión está teniendo tras las protestas de los espectadores en La Vuelta a España en contra del genocidio en Gaza y que obligaron a suspender la última etapa, que iba a celebrarse en Madrid.

"Hay gente insensible ante el exterminio de miles de menores en Gaza que, a la vez, se escandaliza de las protestas contra ese genocidio en una carrera ciclista. Como sabía Hannah Arendt, la muerte de la empatía humana es un signo claro de que una cultura va camino de la barbarie", ha escrito Bosch en X, donde el mensaje acumulaba más de 7.000 'me gusta' en apenas 12 horas.

La suspensión de la última etapa de la prueba ciclista ha provocado una enorme polvareda social y política hasta el punto de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa.

Tras asegurar que Pedro Sánchez ya "no tiene límites", ha afirmado que "no puede estar al frente de un Gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas".

"El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha declarado Feijóo, antes de presentar la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Foro Nueva Economía.

Feijóo ha arrancado su intervención en el foro refiriéndose a esos "gravísimos hechos" que se produjeron en Madrid este domingo y que, a su juicio, han llevado a que la ciudad "vuelva a ser noticia en el mundo por la irresponsabilidad del Gobierno televisada en tiempo real".

Mientras, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este lunes que siente "orgullo" por las protestas de la víspera en Madrid. En un desayuno informativo de Europa Press ha afirmado que el pueblo de Madrid "no es de agachar la cabeza y mirar para otro lado" y por tanto le "alivia" y le enorgullece que miles de personas se movilicen en defensa de la paz y contra el genocidio.