El juez Castro verbaliza de forma inequívoca qué le parece la condena al Fiscal General del Estado

El juez José Castro, magistrado que instruyó la causa contra Jaume Matas y la instrucción del caso Nóos, ha ofrecido una entrevista en laSexta Xplica en la que ha verbalizado de una forma inequívoca qué le ha parecido la condena al Fiscal General del Estado.

El Tribunal Supremo, que todavía no ha dado a conocer su sentencia, ha condenado a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.

"Sigo manteniendo que el resultado final. Ojo, que no es nada previsible tampoco y que además va a recurrir a instancias muy alejadas. Creo que al final, la verdad se impondrá", ha expuesto.

El juez Castro ha destacado que "no hay instancias ordinarias, no hay apelación, no hay casación, pero hay recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y un recurso ante el Tribunal de los Derechos Humanos de Luxemburgo". "El resultado, hay que reconocer, que no es previsible. Está en el aire, por supuesto", ha añadido.

El magistrado ha razonado que "como no conocemos los argumentos de los que se ha valido el Tribunal Supremo para dictar el fallo, que tan generosamente nos ha anticipado, la verdad es que todo lo que argumentemos es provisional".

"Pero a reserva de que yo pueda rectificar mi opinión a la vista de esos argumentos, esta sentencia es un auténtico disparate en el sentido jurídico y con todos mis respetos al Tribunal Supremo", ha señalado.

"Para condenar justamente al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos, hacía falta que quedaran probadas dos cosas: que la filtración procedía de él y, otra, que al tiempo de la filtración, el objeto de la filtración conservara la condición de secreto. Nada de eso ha quedado acreditado", ha razonado.