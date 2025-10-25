El medio económico más importante de Italia pone la lupa en la propuesta de Sánchez sobre el cambio de hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un reloj en la muñeca. Pese a su propuesta, tendrá que cambiarle la hora.

El prestigioso medio italiano Il Sole 24 Ore, el principal periódico económico y financiero de Italia, fundado en 1965 tras la fusión de dos diarios más antiguos, Il Sole, creado en 1865, y 24 Ore, lanzado en 1946, ha analizado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner fin al cambio de hora.

El líder del Ejecutivo español, secretario general del PSOE y también presidente de la Internacional Socialista (IS) publicó un vídeo el pasado lunes en el que proponía terminar con la medida que vuelve a aplicarse en la madrugada de este sábado, cuando el reloj, a las 3:00, volverá a marcar las 2:00 horas.

Este cambio en el reloj se produce por la entrada del horario de invierno. Pero Pedro Sánchez lanzó la propuesta este lunes para poner fin al cambio horario estacional en el año 2026. "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", aseguró el presidente del Gobierno, defendiendo que "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

Vista esta propuesta, desde Il Sole 24 Ore, el periodista Massimo De Laurentiis ha analizado qué ha pasado con la propuesta de abolir el cambio horario en Europa. "El líder socialista ha vuelto a poner de relieve un tema que a menudo vuelve al debate, pero que sigue sin resolverse: la posibilidad de abolir definitivamente el cambio de horario de verano a invierno en Europa", ha detallado.

El prestigioso medio económico italiano ha reconocido que la idea "no es reciente" y que se empezó a gestar en el año 2018. La Comisión Europea lanzó una consulta pública. El 84% de los encuestados se mostró a favor de eliminar este cambio horario, un "93% en España".

Pese a que el 26 de marzo de 2019 el Parlamento Europeo aprobó la moción, permitiendo que cada Estado miembro decidiera su propio horario estándar, finalmente, el proceso se estancó. "Varios Estados se mostraron escépticos, temiendo que la eliminación del cambio de hora sin una coordinación precisa pudiera generar confusión", aseguran en el rotativo.

Ahora, hablan del "impulso español". De que España "intenta reabrir el asunto". "El tema se ha incluido en la agenda del Consejo de Energía de la UE, aprovechando la expiración del calendario de la UE 2022-2026, que fija las fechas oficiales del cambio hasta el año que viene", ha añadido.

Pero desde Il Sole 24 Ore, advierten de que la iniciativa española está "en sus etapas preliminares" y que "necesitará una mayoría cualificada en el Consejo, es decir, al menos 15 de los 27 países o Estados que representen al 65 % de la población europea". "Por el momento, el fin del cambio de hora sigue siendo una hipótesis", ha zanjado.