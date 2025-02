El 'palo' de Mercedes Milá a Franganillo por lo que ha hecho durante el vuelo de Calleja al espacio

Jesús Calleja ha hecho historia y se ha convertido en el tercer español en viajar al espacio. Lo ha hecho en una de las naves de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, dueño de Amazon. Desde primera hora de la tarde, Telecinco se ha volcado con la gesta y ha preparado un programa especial presentado por María Casado y Carlos Franganillo.

Por el espacio televisivo de Mediaset han ido pasando amigos de Calleja y entre ellos no podía faltar Mercedes Milá. La presentadora ha salido en pantalla momentos después del aterrizaje de la nave y ha sorprendido a todos con varios palos, uno de ellos a Franganillo.

"Tengo algún pero que ponerle a los americanos. Nos han destrozado el espectáculo porque no se ha escuchado el sonido cuando el cohete sale hacia arriba y el fuego va por los lados y el humo va por los lados. O nos tenían engañados o al nuestro no le han salido las cosas así como a los demás", ha señalado.

Y después, palo al plató: "En la imagen que va hacia arriba no se ve cuando los dos elementos se sueltan. No sé si nuestro astronauta Alegría es un poco soso pero he echado en falta emoción en el plató. Menos mal que estaba María porque tú también Franganillo es que claro como eres presentador de telediario es imposible que le pongas emoción".

El presentador se ha defendido entre risas diciendo que "estaba muy lejos" y que "no se veía con tanta precisión". "Nos reservan esas imágenes para verlas en unos días con ese personalizado", ha añadido María Casado.