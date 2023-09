El pan de Mercadona que recomienda un usuario de TikTok y por qué

El usuario de TikTok @fitnesswithpablo ha publicado un vídeo explicando cuál es "la mejor opción de pan de Mercadona" y por qué este es el más "saludable".

Primero ha enumerado cuáles no son tan buenos. En el primer caso, uno está "lleno de químicos y conservantes", a pesar de no tener azúcares.

En el segundo caso ocurre algo similar: "Este más de lo mismo. Todo basura". El de centeno, aunque podría ser "bueno", está lleno de "procesados", por lo que tampoco lo recomienda.

"Son todos malos. No me gusta ninguno", ha añadido a continuación. Al final, ha enseñado algunos que sí aconseja: "Son saludables porque no tienen conservantes. El mejor es de espelta, que es 100% natural".

En contraposición, los internautas de la red, por su parte, han reprochado que las opciones que recomienda "parecen galletas".

En cualquier caso, el vídeo ha recibido multitud de reacciones, cerca de 2.500 'me gusta' y más de 240.000 reproducciones en la plataforma.