El PP llama "gorrón" a Sánchez y Benjamín Prado reacciona con un recordatorio: "Que un escritor tenga que decir esto..."

El senador por el PP y antiguo alcalde de Jaén, Francisco Javier Márquez Sánchez, ha calificado de "gorrón de La Mareta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la comisión por los incendios y ha generado cientos de reacciones.

"Sé dónde estaba Sánchez durante los incendios... Estaba, y permítanme la expresión, de gorrón en La Mareta, estaba con uso particular en La Mareta, es un gorrón auténticamente", expresó Márquez en su intervención.

El escritor Benjamín Prado ha respondido durante su intervención en Más Vale Tarde, de La Sexta, de forma breve pero con una réplica directa: "Es una vergüenza que como escritor tenga que decir que una imagen vale más que mil palabras".

A lo que se ha referido Prado justo después es a la imagen de los brigadistas en Zamora negando la mano al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco: "Eso lo explica casi todo, como por qué la Comunidad de Castilla y León ha limitado el gasto en prevención de incendios".

Por otro lado, el escritor también ha abordado el debate sobre la "bronca política" que se ha generado a raíz de los incendios y ha sido más claro que nunca: "No sé si sabemos quién tiene la razón, pero sí las competencias, eso está fuera de duda porque está en el reglamento. Han sido las comunidades las que no han estado a la altura de las circunstancias".

"Le recuerdo a Feijóo que ha habido unas 1.200 intervenciones aéreas y recordarle que son (el PP) los mismos que decían que mantener el operativo de incendios todo el año era un despilfarro, o que todo el gasto en prevención de incendios era algo que no se podía tolerar... O los que decían que tener bomberos contratados en invierno es absurdo...", ha razonado.

Ha verbalizado una frase muy contundente contra los populares: "El agua que usan para apagar los incendios la usan para lavarse las manos... En el COVID la culpa era de Fernando Simón, en la DANA de la AEMET, y ahora de la Protección Civil".

Con lo que sí ha estado de acuerdo, tal y como ha expresado en el citado programa, es que "es un bochorno para todas las personas que quieren su país y que sufrimos al ver un incendio, porque sabemos que hacen falta 25 años para que esos árboles vuelvan y produzcan oxígeno".