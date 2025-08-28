El juez Bosch tiene un mensaje claro paran los que dicen que no dejan limpiar el monte

Bomberos forestales antes las grandes llamas del incendio en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo, el 26 de agosto de 2025.

Jesús Cintora ha pedido al juez Joaquim Bosch que aclare una de las frases más extendidas de los últimos meses en España: no se puede limpiar los montes porque la ley no lo permite.

Algo que el magistrado ha definido como "bulo muy repetido desde sectores que están en contra de la protección medioambiental y de todo lo que suene a ecologista": "Como regla general las leyes dicen todo lo contrario".

Ha señalado Bosch que tanto la ley de Montes como la autonómica —las que tienen la competencia en materia de prevención— lo que dice es que "hay una obligación de limpieza y de prevención de incendios" tanto de los particulares como de las autoridades.

En Galicia, por ejemplo, según el juez, se puede limpiar sin pedir permiso y se reciben hasta subvenciones por ello: "La ley es bastante clara pero hay bastantes bulos en esta materia".

Cintora ha puesto sobre la mesa que el discurso este de que "no dejan limpiar" ha calado siendo falso. Para Bosch, esto ha ocurrido porque se repite de forma machacona y sirve para criticar a aquellos que piensan distinto.