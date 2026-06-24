Mikel Oyarzabal deja la reflexión de vida más compartida: "Por suerte, cada vez le doy menos vueltas a la cabeza"

El delantero de la Real Sociedad y futbolista de la selección española, Mikel Oyarzabal, ha hablado en rueda de prensa ante los medios de comunicación tras ser uno de los protagonistas después de su doblete contra Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial.

España, que afrontaba ese segundo encuentro como una final tras el empate inaugural con Cabo Verde, rápidamente lo encarriló gracias a un gol de Lamine Yamal, que fue asistido perfectamente por Oyarzabal. El delantero vasco, escasos minutos después, firmó un doblete que le colocan en el octavo puesto de la lista de mayores goleadores de la historia de España.

El futbolista, con estos dos goles, suma ya 27 tantos en los 55 partidos que ha jugado con España, superando ya a Emilio Butragueño (26 goles en 69 partidos). Con uno más superaría a Fernando Morientes, que anotó esos 27 en 47 partidos y con dos igualaría a Fernando Hierro (29 en 89).

Sin embargo, Oyarzabal también ha sido protagonista por una reflexión que ha hecho en esa rueda de prensa sobre la importancia relativa que hay que dar a según qué asuntos en comparación a los temas que son realmente importantes en la vida de cada persona.

"Por suerte, cada vez le doy menos vueltas a la cabeza y cada vez menos tiempo. Me estoy haciendo mayor y cada vez he vivido más cosas, más experiencias y más momentos y ya sé cómo funciona esto", ha comenzado diciendo.

Oyarzabal ha asegurado que "es un proceso de aprendizaje" y ha reconocido que ahora mismo está "muy bien, muy sano y con una familia que me ayuda muchísimo".

"Me ayuda en esos momentos en los que quizás tu cabeza se salga un poco y me ayudan a volver al camino y a darle la importancia real a las cosas que la tienen en esta vida y cada vez hay menos cosas, te diría que muy pocas, que me sacan de ello", ha rematado.