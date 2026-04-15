El récord Guinness que ostenta Jesús Vázquez tras más de 30 años en televisión: "No lo sabía"

Jesús Vázquez, que recientemente fichó por TVE, visitó este miércoles Al cielo con ella, el programa que la humorista Henar Álvarez conduce en el prime time de La 1. A sus 60 años, es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión en España.

Y lo es por méritos propios. Durante la entrevista en TVE salió a la luz el récord Guinness que ostenta el comunicador gallego: el de ser el presentador español que más formatos televisivos ha presentado.

"Jesús, tú estás en el libro Guinness de los Récords por ser el presentador español con más formatos a sus espaldas. Lo primero, un aplauso", pidió Henar Álvarez tras desvelar este curioso dato.

"No lo sabía", desveló Jesús Vázquez; unas palabras que dejaron un tanto descolocada a Henar Álvarez, que no se lo terminaba de creer. "No llevaba la cuenta, pero hice un programa sobre los récords Guinness el año pasado y ellos, de repente, lo buscaron", contó en Al cielo con ella.

"Siempre pienso en la gente que nos ve"

"Salió que era el presentador con más programas en lengua hispana. 48... madre mía, eso me hace sentirme mayor, eh", afirmó el presentador gallego, que seguidamente reflexionó acerca de su vigencia en la televisión.

"¿Cómo se hace para durar tantísimos años en este medio? Porque no me parece que sea una cosa nada sencilla, la verdad", quiso saber Henar Álvarez. Jesús Vázquez contestó asegurando que nunca se lo había planteado.

"Yo creo que al final es porque yo trabajo bien e intento llevarme bien siempre con mis equipos, intento no darle mucho la lata a los jefes y sobre todo intento ser una persona que cuando está haciendo el programa pienso en los que están al otro lado; intento traspasar esa cosita y llegarle a la gente", relató en el programa de La 1.

Al hilo de esto, señaló que él piensa siempre "en la gente que está triste, alegre, contenta, enferma, joven, mayor... y siempre pienso 'oye, vamos a entretenerles un rato, vamos a hacer tonterías para que se olviden de sus problemas...".